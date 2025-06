R$ 92 milhões em emendas: Câmara de Gurupi realiza sessão solene em homenagem à Senadora Professora Dorinha Seabra Rezende

Por: Redação

A Câmara Municipal de Gurupi realiza, na próxima quinta-feira, 5 de junho, às 19h, uma sessão solene especial para homenagear a senadora Professora Dorinha Seabra Rezende com o título Parlamentar Amiga de Gurupi, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município.

A iniciativa é um reconhecimento público da Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, à trajetória de dedicação da senadora ao município. A proposta da homenagem partiu do presidente da Casa, vereador Ivanilson Marinho, que destaca a atuação incansável da senadora em defesa dos interesses de Gurupi e sua contribuição direta para o fortalecimento de políticas públicas no município.

“A senadora Dorinha é uma grande parceira de Gurupi. Sua atuação vai muito além das palavras: ela entrega resultados, recursos, políticas públicas. Essa homenagem é um gesto de gratidão da população gurupiense, por tudo o que ela tem feito pela nossa cidade,” afirmou o presidente Ivanilson.

Ao longo de sua trajetória parlamentar, a senadora Dorinha destinou mais de R$ 92 milhões em emendas parlamentares para Gurupi. Os recursos foram fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população, com investimentos expressivos em áreas como saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento institucional.

Entre os principais investimentos destinados pela senadora, destacam-se:

📌 *Saúde*

* R\$ 4.000.000,00 – Aquisição de equipamentos e estruturação da rede.

* R\$ 2.283.728,00 – Construção de UBS no Setor Bela Vista.

* R\$ 1.000.000,00 – Custeio MAC.

* R\$ 617.858,00 – Incremento do MAC.

* R\$ 3.500.000,00 – Custeio da Atenção Especializada.

* R\$ 500.000,00 – Custeio da política de atenção Psicossocial.

* R\$ 300.000,00 – Equipamentos permanentes para a saúde da mulher.

* R\$ 350.000,00 – Equipamentos especializados.

* R\$ 700.000,00 – Incremento PAB.

* R\$ 500.000,00 – Videomonitoramento de unidades de saúde.

📌 Educação e Universidade

* R\$ 17.380.713,06 – Expansão do campus da UFT.

* R\$ 674.261,00 – Arquivos deslizantes e mobiliário para a UFT.

* R\$ 3.909.416,00 – Escola de Tempo Integral.

* R\$ 689.000,00 – Construção de creche.

* R\$ 300.000,00 – Construção de biblioteca.

* R\$ 213.868,64 – Cobertura de quadra escolar.

📌 Infraestrutura

* R\$ 4.090.272,00 – Pavimentação no Setor Nova Fronteira.

* R\$ 2.000.000,00 – Pavimentação urbana.

* R\$ 1.926.044,14 – Construção de creche no Setor Vila Planalto.

* R\$ 2.000.000,00 – Terminal Rodoviário.

* R\$ 1.700.000,00 – Infraestrutura em diversos bairros.

* R\$ 989.800,00 – Praças e equipamentos de lazer.

📌 Assistência Social

* R\$ 550.000,00 – Custeio de programas sociais.

* R\$ 50.000,00 – Apoio Social Comunitário.

“A sessão solene será aberta ao público e contará com a presença de autoridades, representantes da sociedade civil e convidados. Um momento de celebração, gratidão e reconhecimento a uma parlamentar que tem deixado marcas importantes no presente e no futuro de Gurupi. A Câmara Municipal convida toda a comunidade para participar dessa solenidade que vai acontecer no plenário da Casa de Leis”, Ivanilson Marinho.

Texto: Eloina Matos – Ascom Câmara