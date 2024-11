Reinauguração do Senac em Gurupi marca nova fase da unidade e apresenta novos laboratórios de cursos

Com estruturas renovadas e laboratórios inéditos, a unidade foi apresentada aos diretores de sindicatos do Sistema Fecomércio e empresários de Gurupi.

Por Redação

A noite desta quinta-feira (01) foi marcada pelo evento de reinauguração da unidade do Senac em Gurupi. Tendo passado por uma reforma geral no valor de 2, 2 milhões de reais, o prédio da unidade tem laboratórios renovados para os cursos da área da Saúde, Beleza e Estética e Informática. Novos laboratórios de Simulação Realística, Gestão e Inovação, Moda e Gastronomia, agora integram a nova estrutura.

“É uma satisfação enorme entregar essa estrutura linda e inovadora à nossa população, porque Gurupi só tem a ganhar com os novos cursos que poderemos oferecer aqui. O Senac, graças a Deus, tem essa boa reputação de ser um grande diferencial no currículo dos alunos que passam por aqui. O emprego é garantido com muito mais facilidade para quem faz Senac”, reiterou o presidente da Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni.



No evento, as novas instalações foram apresentadas a todos os diretores de sindicatos que integram o Sistema Fecomércio e empresários de Gurupi.

“Hoje estou aqui como família e como empresário. O privilégio é duplo de participar desse marco importante para a história do Senac e para a história de Gurupi, já que essa unidade é responsável por inserir centenas de pessoas no nosso mercado de trabalho há anos”, declarou Cristiano Pisoni, empresário em Gurupi e filho de Itelvino.

Dentre as surpresas da noite, esteve a palestra de Leonardo Santos, fundador da maior empresa de Tecnologia da Informação da América Latina, a Semantix. Leonardo falou sobre as oportunidades que o Brasil tem de se tornar referência em negócios voltados à tecnologia, inclusive com foco na Inteligência Artificial, e contou um pouco da sua trajetória no ramo, que começou por meio do Senac.