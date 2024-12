Sarau Literário celebra história e cultura de Porto Alegre do Tocantins

Por Redação

Com a proposta de fortalecer a cultura e inspirar os jovens na leitura, escrita, oralidade, música, imaginação e criatividade, o Colégio Estadual Alfredo Nasser, em Porto Alegre do Tocantins, realizou, neste último final de semana, a segunda edição do Sarau Literário que teve como tema “Porto Alegre do Tocantins e suas histórias”.

A ação faz parte do Projeto Político Pedagógico (PPP), organizada pelos professores da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, coordenados pelo professor Romário Carvalho, transformando a escola em um palco de expressão e reflexão, onde a arte e a história se entrelaçaram.

O evento não apenas celebrou a arte, mas também trouxe à tona a rica história da emancipação política da cidade. Educadores, estudantes, responsáveis e membros da comunidade se uniram em uma noite de recital de poesias, teatro e depoimentos, revelando narrativas que fazem parte do legado de Porto Alegre do Tocantins. Cada apresentação foi um testemunho do amor e da dedicação de todos os envolvidos, refletindo a importância de recordar e valorizar as raízes da cidade.

Entre as participações da comunidade, destacou-se a presença da professora aposentada Eliene Araújo, ex-diretora da escola e filha do saudoso Francisco Araújo, fundador do município e seu primeiro prefeito. Emocionada, Eliene compartilhou com o público a importância da criação da primeira unidade escolar, uma conquista que seu pai incentivou na década de 60, quando a região ainda era um distrito de Almas, no antigo Norte goiano. “Parabéns por vocês acreditarem na continuidade dessa história. Porto Alegre hoje é a soma do esforço de muitos que ainda estão aqui”, enfatizou, emocionada, fazendo com que todos na plateia refletissem sobre o valor da educação e da memória coletiva.

A noite de sábado, 7, foi, sem dúvida, um marco na história da cidade, recheada de emoções e apresentações memoráveis no Sarau Literário. Entre as mais de 20 exibições, estudantes encantaram a todos com um remake teatral da sessão solene da emancipação política, recriando diálogos entre o saudoso Chico Araújo e os vereadores da época que lutaram pela criação do município. A criatividade e o talento dos estudantes brilharam, fazendo o público reviver momentos significativos da história local, enquanto risos e aplausos ecoavam no auditório, criando uma atmosfera contagiante de celebração.

Outro destaque foi a apresentação onde estudantes, relembraram a cultura da cidade com coreografias e canções que marcaram a época dos bailes, trazendo à tona a nostalgia de uma famosa danceteria local. O cenário se encheu de cores e ritmos, enquanto os jovens dançavam com entusiasmo, mostrando que a cultura não só deve ser lembrada, mas também vivida. A lembrança mexeu com a comunidade que não resistiu e subiu ao palco para dançar junto com os estudantes, relembrando os tempos antigos em um momento marcante com a participação do grupo “Mirindiba”, evidenciando o momento como uma das maiores emoções da noite.

A literatura regional teve seu espaço garantido, com obras que exaltaram as riquezas de Porto Alegre do Tocantins, destacando seu potencial turístico, cultural e econômico. Os estudantes apresentaram poesias e trechos de livros que falavam sobre a beleza da natureza local, as tradições e as histórias de vida que moldaram a identidade da cidade.

O público prestigiou as homenagens realizadas, com estudantes interpretando obras de autores locais, reforçando o potencial literário da comunidade. Cada verso recitado e cada história contada ressoaram no coração dos presentes, lembrando a todos da importância de valorizar a produção cultural da região. O evento atraiu não apenas os moradores, mas também visitantes de cidades vizinhas, todos unidos pelo amor à cultura e à história, criando um verdadeiro intercâmbio de saberes e experiências. “Foi uma noite que nos lembrou do poder transformador da arte, capaz de unir as pessoas e nos fazer sentir parte de algo muito maior do que nós mesmos”, afirmou emocionado o professor e coordenador, Romário Carvalho.

Para fechar a noite com chave de ouro, um desfile homenageou personalidades que marcaram a trajetória da cidade, enquanto os professores expressaram sua gratidão através da música, celebrando aqueles que lutaram pela independência política do município. Os educadores, com vozes afinadas, entoaram canções que falavam da luta, da esperança e da união, emocionando a todos e reforçando o papel da educação como pilar fundamental para o desenvolvimento social.

O Sarau Literário foi, sem dúvida, uma noite para ficar na memória, unindo passado e presente em uma celebração da identidade e da cultura de Porto Alegre do Tocantins.