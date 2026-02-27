Sebrae em parceria com a ACIG realiza 1º Encontro dos Núcleos do Programa Empreender 2026 em Gurupi

Por Redação
Gurupi viveu um momento importante para o fortalecimento empresarial com a realização do 1º Encontro dos Núcleos do Programa Empreender 2026, iniciativa do Sebrae, em parceria com a CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), que no Tocantins conta com a parceria da FACIET e em Gurupi com a ACIG (Associação Comercial e Industrial de Gurupi).
O encontro marcou a reformulação do programa no município e o início de uma nova etapa, agora estruturada em três núcleos estratégicos:
Núcleo de Serviços
Núcleo do Comércio
Núcleo Mulheres do Agro
A nova organização fortalece a representatividade dos setores que impulsionam a economia local, promovendo desenvolvimento coletivo, capacitação direcionada e troca de experiências entre empresários.
A palestra da noite foi conduzida por Isaque Felix, especialista em consultoria empresarial. O evento contou com a presença da gestora do Programa Empreender em Gurupi, Francielly Alves, da consultora Ellen Goveia, do presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, além de um público expressivo de empresários.
Programa Empreender: união que fortalece empresas
O Programa Empreender é uma metodologia nacional que estimula o associativismo e o desenvolvimento empresarial por meio da formação de núcleos setoriais.
Segundo a consultora do programa, Ellen Goveia:
“O Empreender proporciona um ambiente colaborativo onde os empresários deixam de atuar de forma isolada e passam a construir soluções coletivas. Isso fortalece não apenas cada empresa, mas todo o ambiente de negócios da cidade.”
Para o presidente da ACIG, Raimundo Bonfim, a parceria reforça o compromisso da entidade com o crescimento econômico local:
“A ACIG acredita no associativismo como ferramenta de transformação. Ser parceira de um programa como o Empreender fortalece nosso papel de apoio ao empresariado e contribui diretamente para o desenvolvimento de Gurupi.”
O 1º Encontro dos Núcleos do Programa Empreender 2026 consolida um novo momento para o empresariado gurupiense, reforçando a importância da união entre instituições e empreendedores para gerar crescimento estruturado, inovação e resultados duradouros.