Secretaria de Saúde de Gurupi capacita enfermeiros para aprimorar atendimento a pacientes diagnosticados com HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis

Por Redação

Na manhã desta sexta-feira, 22, enfermeiros das Unidades de Saúde da Família (USF) de Gurupi participaram de uma capacitação com foco no acolhimento de pacientes diagnosticados com HIV durante a realização de testes rápidos.

Com o tema “Aconselhamento e Acolhimento”, o treinamento foi conduzido pela equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE) da Policlínica. O objetivo principal foi preparar os profissionais tanto para os atendimentos rotineiros nas unidades quanto para o movimento do Dezembro Vermelho, que promove a conscientização sobre o HIV, a AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A coordenadora do SAE, Clésia Monteiro, destacou a importância de um acolhimento adequado para pacientes que testarem positivo.

“Quando o enfermeiro realiza o teste rápido que resulta positivo, é essencial que ele esteja preparado para acolher, aconselhar e encaminhar o paciente para o SAE. Mas ainda na Unidade, é importante que o paciente com teste positivo entenda que não é o fim, que hoje uma pessoa com HIV positivo, pode levar uma vida normal se fizer o tratamento e acompanhamento adequado”, afirmou.

A ação integra a proposta da Secretaria Municipal de Saúde de promover educação continuada e permanente para os servidores, como explicou a diretora de Proteção e Vigilância à Saúde e Atenção Básica, Maria Auxiliadora da Paixão.”Este é um compromisso da gestão, um pedido da Prefeita, que a Secretaria ofereça capacitação e instrumentos que garantam aos nossos profissionais a habilidade de prestar um atendimento humanizado e com excelência técnica. Isso fortalece nossa Rede de Atenção, na qual o SAE atua como ponto especializado em HIV/AIDS e Hepatites Virais, enquanto a Atenção Básica realiza o diagnóstico inicial, e faz o acompanhamento de pessoas com outras ISTs”, pontuou.

Para a enfermeira Luana Pereira da Costa, o treinamento é essencial para aprimorar o atendimento e proporcionar maior segurança aos pacientes. “Ter conhecimento é essencial para oferecermos um acolhimento adequado aos nossos usuários, especialmente aqueles que testarem positivo, serem acolhidos ainda na Unidade para se sentirem seguros e assim serem encaminhados para o SAE”, destacou.