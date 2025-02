Senadora Professora Dorinha reafirma seu compromisso por mais moradias no Tocantins

Por Redação

A Senadora Professora Dorinha Seabra participou no sábado do lançamento e assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal do empreendimento Residencial Ilha do Bananal em Palmas. E reafirmou seu compromisso na luta por mais moradias no estado.

O Residencial Ilha do Bananal está avaliado em R$ 23 milhões e contará com nove torres. Os apartamentos terão 45 m², distribuídos entre sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. Ao todo, serão 144 famílias beneficiadas.

O empreendimento será viabilizado pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), e faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades (PMCMV-E), que prevê a entrega de 144 unidades, com 9 blocos, 16 apartamentos cada, localizado no setor ALCNO 33, próximo a praia das Arnos, em

Palmas.

A articulação da Senadora Professora Dorinha foi fundamental para viabilizar os contratos e garantir que Palmas fosse contemplada com novas moradias

“Esse projeto representa muito mais do que a entrega de imóveis; é a realização de um sonho para centenas de famílias. O trabalho conjunto entre o governo federal, estadual e entidades sociais permite que cada vez mais tocantinenses tenham acesso à moradia. Além disso, a expectativa é assinar nos próximos dias o contrato de mais 2 empreendimentos, somando quase 300 unidades habitacionais que irão beneficiar mais cidadãos” afirmou a senadora.

A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, que visa reduzir o déficit habitacional, e promover o desenvolvimento social e econômico. O programa Minha Casa Minha Vida é uma iniciativa do governo brasileiro que visa facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa e média renda. A retomada a do programa é uma resposta à necessidade de mais moradias acessíveis.

A Associação de Preservação Ambiental e Valorização da Vida – EcoTerra foi a propositora junto ao Ministério das Cidades para a construção das moradias e disponibilizou a área para a construção, que foi doada anteriormente pelo Governo do Estado. A parceria com o Governo Federal, Caixa Econômica Federal, sociedade civil é passo significativo e importante para viabilizar acesso à moradia e qualidade de vida.