Servidor da ATS é encontrado morto em estação de tratamento de água em Sandolândia

da redação
O jovem Kayky Kevenn Vieira da Silva Nascimento, de 21 anos, foi encontrado morto em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) em Sandolândia, na região sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como morte a esclarecer e a suspeita é de que ele tenha sido atingido por uma descarga elétrica.
A ATS lamentou a morte, em nota, e afirmou que “um laudo pericial técnico foi feito pela equipe de eletrotécnicos da agência e não foram encontradas evidências que apontassem a causa da morte como uma possível descarga elétrica.
Íntegra da nota da ATS
A Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do servidor Kayky Kevenn Vieira da Silva do Nascimento, que atuava no município de Sandolândia do Tocantins.
Kayky foi encontrado sem vida na Estação de Tratamento de Água (ETA), neste domingo, 16, onde estava cumprindo plantão de rotina.
Informamos que um laudo pericial técnico foi feito pela equipe de eletrotécnicos da agência e não foram encontradas evidências que apontassem a causa da morte como uma possível descarga elétrica.
A ATS informa ainda que a perícia técnica da Secretaria de Segurança Pública esteve no local para coletar evidências e que as causas do falecimento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, às quais esta Agência tem prestado toda colaboração necessária para o esclarecimento dos fatos.
De acordo com a SSP um laudo pericial e de autópsia para confirmar as causas da morte deverá ficar pronto em aproximadamente 15 dias. A ATS colocou-se à disposição da família para prestar todo suporte necessário neste momento de profunda tristeza.