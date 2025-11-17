Servidor da ATS é encontrado morto em estação de tratamento de água em Sandolândia

O jovem Kayky Kevenn Vieira da Silva Nascimento, de 21 anos, foi encontrado morto em uma Estação de Tratamento de Água (ETA) da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) em Sandolândia, na região sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado como morte a esclarecer e a suspeita é de que ele tenha sido atingido por uma descarga elétrica.