Shopping Araguaia se consolida com crescimento de 12,5% em suas vendas em 2023 e 36,8% nas vendas no mês de dezembro

Por Wesley Silas

No início de dezembro de 2023 dois anos completou o seu segundo aniversário e desde então, tem superado os desafios e fechou o ano de 2022 com crescimento em vendas de 12,5%, no comparativo com o ano anterior. Uma mostra que a economia no Estado e sul do Tocantins está caminhando positiva e, uma prova são os números positivos na geração de novos empregos com carteira de tralho assinada com acúmulo de 4.205 novas contrações ao longo dos últimos três anos, conforme indicou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), “Shopping Araguaia teve crescimento 12,5% em suas vendas em 2023, comparado com ano 2022. Com destaque de crescimento de 36,8% nas vendas no mês de dezembro de 23 comparado com as vendas 2022”, disse o presidente do Gurupi Araguaia, Ataídes Oliveira.

A economia de Gurupi está caminhando com resultados positivos com perspectiva de crescimento para 2024 e caso as condições climáticas melhore pondo fim a estiagem histórica que afeta o agronegócio, a perspectiva econômica para 2024 é positiva para impulsionar novos empreendimentos e geração de empregos formais e melhorar a qualidade de vida das pessoas que terão a oportunidade de quebrar o paradigma da dependência de emprego público. Um dos entusiasta que acreditou em Gurupi investimento milhões na construção, manutenção e consolidação do primeiro shopping na região sul e de um condomínio padrão é o empresário Ataídes Oliveira que comemora o crescimento do seu empreendimento e anuncia boas novas para 2024 ao anunciar novas franquias e a inauguração de uma grande do esperado Espaço Kids com 350m².

“Esse resultado é fruto do trabalho duro dos parceiros lojistas, e é bom salientar que 2023 foi um ano de grandes desafios: como taxa de juros exorbitantes, guerras, mudança de governo, causando uma grande recessão. Para 2024, o nosso objetivo é concluir nosso mix. Há várias franquias e muitos interessados em empreender no shopping. Até final de fevereiro de 2024 será inaugurado o tão esperado Espaço Kids, uma grande franquia, (Jump Indoor ), com 350m2 de pura alegria”, disse o empreendedor.

Não apenas o entusiasmos, mas os números mostram que o agronegócio tem sido o principal propulsor no crescimento da economia estadual, que se tornou líder no ranking nacional na venda do comércio crescimento com 12,6%, conforme Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).