Transparência: Câmara de Dianópolis promove evento para gestores do Sudeste com o Tribunal de Contas do Tocantins

Na manhã desta quarta-feira, 4, a Câmara Municipal de Dianópolis, em colaboração com a Associação das Câmaras Municipais do Tocantins (Asscam), realizou um evento voltado para gestores do Executivo e Legislativo da região Sudeste do Tocantins. A palestra, que contou com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCETO), foi realizada no auditório da Câmara Municipal e teve como tema “Conhecendo o Tribunal de Contas”.

Por Redação

O evento contou com a presença do Conselheiro do TCE, Severiano José Costandrade de Aguiar, e da Auditora de Controle Externo, Dagmar Gamelli. Em sua fala, o Conselheiro enfatizou a importância da descentralização das atividades do TCE, promovendo eventos que se aproximam das comunidades do interior do Tocantins.

“Os gestores públicos desempenham um papel crucial na sociedade. O Tribunal de Contas atua na fiscalização, orientação e fortalecimento da governança pública, tanto no âmbito do Executivo quanto do Legislativo municipal”, destacou.

A Auditora Dagmar Gamelli abordou o papel dos vereadores e a relevância de sua atuação nas cidades. Ela ressaltou a importância da fiscalização exercida pelos parlamentares e as ferramentas de transparência disponíveis, como o portal da transparência, boletins diários, sessões plenárias e o sistema do TCE. “A presença ativa dos vereadores no município é fundamental para garantir a boa governança e a transparência dos atos públicos”, afirmou.

O evento também incluiu uma palestra sobre meio ambiente, apresentada pelo auditor do TCE, Denner Alves de Souza, que discutiu a questão dos resíduos sólidos e a responsabilidade dos poderes na formulação de políticas públicas ambientais.

O presidente da Câmara de Dianópolis, vereador Júnior Trindade, expressou sua satisfação com o evento, agradecendo a parceria com a Asscam e a presença do TCE. “Este evento é uma oportunidade valiosa para fortalecer a relação entre nossos gestores e o Tribunal de Contas. A transparência e a responsabilidade são pilares da nossa administração”, comentou.

O diretor financeiro da Ascam, Thiago Simas, também se pronunciou, ressaltando a importância da capacitação e do fortalecimento das instituições. “Eventos como este são fundamentais para o desenvolvimento de nossos municípios. Investir em conhecimento é investir no futuro das nossas cidades”, enfatizou.

Os prefeitos presentes, Neri Xavier, de Almas, e José Salomão, de Dianópolis, também destacaram a relevância da união entre os municípios. “A transparência nas gestões públicas é essencial para a confiança da população. Estamos aqui para trabalhar juntos e promover o bem-estar de nossas comunidades”, afirmou o prefeito Neri.

Em seguida, o prefeito José Salomão complementou. “A colaboração entre os municípios é a chave para superarmos os desafios que enfrentamos. Juntos, somos mais fortes. Parabenizo o presidente da Câmara de Dianópolis pela iniciativa deste evento e agradeço ao TCE na pessoa do Conselheiro Severiano Costandrade pela parceria e disponibilidade em atuar com informações aos municípios ”, destacou.

O evento contou também com a presença do advogado e assessor jurídico Dr Tenner Aires, a procuradora da Câmara de Palmas, Dra Eduarda Ibiapina e o empresário Fernando Silva, CEO da empresa OCA Tecnologia que falou sobre painel eletrônico, rotação e a inteligência artificial.

Entre os participantes, estavam vereadores, gestores e servidores de várias Câmaras Municipais, incluindo Natividade, Almas, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Taipas, Porto Alegre do Tocantins, Arraias, Paranã, Conceição do Tocantins, Taguatinga, Aurora, Silvanópolis e Lavandeira. Os vice-prefeitos Jurimar Trindade, de Almas, e Hormides Rodrigues, de Dianópolis, assim como secretários municipais de Dianópolis, também estiveram presentes. O evento contou ainda com a bênção do pastor Eliardo Santos e do Padre Eldinei Carneiro, simbolizando a união e o apoio das comunidades locais.

Por fim, o evento foi uma oportunidade para os prefeitos presentes se reunirem com o Conselheiro do TCE para discutir questões relacionadas ao Consórcio do Vale do Rio Manoel Alves (CIDSVALE), reforçando o compromisso com a transparência e a boa governança na região.