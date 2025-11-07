Últimos dias do Mutirão de Negociações (Refis 2025) em Gurupi: Oportunidade para Regularizar dívidas fiscais

O Mutirão de Negociações (Refis 2025) em Gurupi, que já beneficiou 1.400 contribuintes e RENEGOCIOU R$ 12 milhões, está em sua fase final. Os cidadãos têm até o próximo domingo, 9 de novembro, para aproveitar esta oportunidade de regularizar suas pendências fiscais.

Por Wesley Silas

De acordo com o Secretário de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, o programa permite a quitação de dívidas relacionadas a tributos municipais, como IPTU e ISS, abrangendo tanto débitos judiciais quanto aqueles que não estão inscritos em dívida ativa. Isso inclui dívidas em fase de cobrança judicial ou administrativa.

Lemes destacou que a meta do município é renegociar 10% da dívida total, que soma R$ 150 milhões, com uma expectativa de arrecadação de R$ 15 milhões até o encerramento do Refis. “Até ontem, já havíamos atendido quase 1.400 contribuintes, com uma expectativa de renegociação de cerca de R$ 12 milhões”, afirmou.

O programa oferece condições vantajosas, como descontos de até 100% em multas e juros para pagamentos à vista, além da possibilidade de parcelamento em até 96 vezes, conforme as diretrizes estabelecidas.

Os atendimentos estão sendo realizados no Centro Cultural Mauro Cunha, onde equipes da Prefeitura e do Tribunal estão disponíveis para auxiliar os contribuintes na regularização de suas dívidas. Não perca a chance de regularizar sua situação fiscal antes que o prazo se esgote!