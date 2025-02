UnirG celebra 40 anos e divulga o calendário de eventos comemorativos

Por Redação

A Universidade de Gurupi – UnirG é pioneira no Tocantins em Ensino Superior. Considerada destaque no desenvolvimento regional com a contribuição do progresso da ciência, pesquisa, inovação e a melhoria da qualidade de vida dos moradores de toda a região sul, este ano, 15 de fevereiro, ela completa 40 anos de muitas histórias.

Pensando nisso, na próxima semana a Universidade irá celebrar esse momento tão importante na vida dos gurupienses. Os acadêmicos, servidores e professores da Instituição participarão das festividades que serão promovidas ao longo deste ano. As atividades serão abertas ao público em geral.

Conforme o vice-reitor, Me. Paulo Henrique Mattos, a intenção do projeto de celebrações é a de mostrar a importância da UnirG para Gurupi, para o desenvolvimento regional e para o Tocantins.

“Inclusive, a gestão está com previsão de anunciar em breve a oferta de Doutorado, mais um Mestrado, além de novos cursos de graduação. Queremos celebrar os êxitos ao longo desses 40 anos, que foram muitos”.

O vice-reitor disse ainda que “com isso, estamos permanentemente nessas quatro décadas contribuindo com a melhoria das políticas públicas municipais, da saúde, da educação e da qualificação profissional para nossa região”, destacou Mattos.

Programação

As comemorações iniciam na próxima sexta-feira, 14, com a realização do “Adesivaço 40 anos”. Uma equipe estará a partir das 18h30 nos campi I e II para promover a ação.

Já no sábado, 15, será o “Dia D” de ações comemorativas. Às 06h será a largada da “Maratona da UnirG”, que reunirá a comunidade acadêmica e gurupiense unidas em prol da prevenção a saúde. Um circuito de 5km será percorrido, partindo do campus I com destino ao Aeroporto, passando pela AGD e retornando a UnirG. Após a corrida será servido um café da manhã especial com frutas.

Na praça do Centro Cultural Mauro Cunha, das 08 às 12h, serão promovidas pelos professores e alunos dos cursos da Instituição diversas atividades direcionadas à comunidade em geral.

Entre os atendimentos estão: Teste de Tipagem sanguínea; Aferição de Pressão Arterial e Glicemia; “Tributo à Cidadania: O Peso dos Impostos no Seu Bolso”; Atendimento Jurídico; Teste de Percepção Visual e Avaliação de pele facial e treinamento de primeiros socorros. Um espaço cultural e a Briquedoteca também serão instalados, além da realização da Oficina de Artes Plásticas com pinturas de rostos em crianças.

No período da tarde, a partir das 16h, no auditório do Centro Cultural Mauro Cunha, haverá a diplomação de Honra ao Mérito para Professores, Servidores Técnico-administrativos e Ex-Reitores da UnirG. Às 19h, a programação incluirá o Festival da Canção e Poesia com a participação da comunidade. Na ocasião, a Casa de Cultura Maestro Othonio Benvenuto fará a abertura oficial do evento, com apresentações artísticas.

Para encerrar a programação do dia, na oportunidade ainda será apresentado um documentário comemorativo dos 40 anos da UnirG, contando a trajetória da Instituição nessas quatro décadas de existência.