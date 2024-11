Vice-governador Laurez Moreira parabeniza Padre Eldinei Carneiro pela posse como Pároco da Igreja São José em Dianópolis

Por Redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, participou na quinta-feira, 31, da cerimônia de posse do Padre Eldinei Carneiro como pároco da Paróquia São José, em Dianópolis. Durante o evento, ele parabenizou o novo pároco e também o bispo Dom José Moreira pela nomeação.

“Estou muito feliz de estar aqui neste momento importante para a cidade de Dianópolis e para a Igreja Católica. Conheço o Padre Eldinei e sei da sua vocação; sei o quanto ele é dedicado à igreja. Tenho certeza de que nosso bispo, Dom José Moreira, acertou ao enviar a esta cidade esse padre dedicado, que cuidará muito bem desta paróquia. Tenho a convicção de que vocês, aqui em Dianópolis, estão ganhando um grande presente. Tive a alegria de acompanhar o Padre Eldinei quando era pároco em Gurupi, na mesma ocasião em que fui prefeito, e pude ver o quanto ele interagia com toda a sociedade. Parabenizo nosso bispo, Dom José Moreira, por cuidar tão bem de nossa Dianópolis”, externou Laurez Moreira.

Ao assumir a paróquia da histórica cidade de Dianópolis, o novo pároco, Padre Eldinei Carneiro, expressou sua alegria e compromisso com a comunidade local. Em suas palavras, ele ressaltou a importância da tradição e da fé que permeiam a cidade, carinhosamente chamada de “terra das Dianas”.

“É uma alegria assumir uma paróquia histórica, com muita tradição e muita fé, como a cidade de Dianópolis. Venho com muito respeito, com o coração aberto e o desejo de amar e cuidar desse povo”, afirmou.

O Padre Eldinei também agradeceu a presença do vice-governador, Laurez Moreira, e compartilhou seu desejo de servir com amor e dedicação.

“Agradeço imensamente ao vice-governador, Laurez Moreira, que veio prestigiar a nossa posse. Quero viver o meu lema de ordenação: avançar para as águas mais profundas. Como mencionei, o padre deve ter quatro características: ser primeiro pai, aquele que acolhe; depois juiz, aquele que ajuda as pessoas a discernir; médico, oferecendo a medicina espiritual; e, por fim, mestre, conhecendo a fé, a moral e os costumes”, concluiu.

Também prestigiou a cerimônia o prefeito de Dianópolis, José Salomão, que agradeceu ao vice-governador Laurez Moreira pelo prestígio à celebração, um evento importante para a Igreja Católica.