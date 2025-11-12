Vicentinho Júnior participa de inauguração de Base Comunitária da Guarda Metropolitana e destaca mais de R$ 1,6 milhão em emendas à corporação

Por Redação

Parlamentar participou da entrega e destacou que investir em segurança é garantir tranquilidade para as famílias e fortalecimento do desenvolvimento urbano da Capital

A Prefeitura de Palmas inaugurou, nesta segunda-feira (10), a nova Base Comunitária da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), localizada na Praia da Graciosa, um dos pontos turísticos mais movimentados da Capital.

O deputado federal Vicentinho Júnior participou do ato e destacou que a corporação tem sido valorizada com recursos de emenda parlamentar de sua autoria, dentro de um conjunto de mais de R$ 1,6 milhão destinados à segurança pública de Palmas entre 2020 e 2025.

Somente neste ano, o parlamentar destinou R$ 1 milhão, já depositado na conta do Executivo municipal, para a reforma e ampliação do quartel geral da Guarda Metropolitana, consolidando uma série de investimentos voltados à valorização da corporação e ao fortalecimento das ações preventivas na cidade.

Durante a inauguração, Vicentinho destacou o compromisso de seu mandato com a segurança pública e o bem-estar das famílias palmenses.

“Investir na segurança pública é saber que não só a nossa própria família, mas toda a comunidade palmense estará protegida. É garantir tranquilidade, cidadania e o direito de cada pessoa viver bem na cidade que escolheu para morar”, afirmou o deputado federal.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, ressaltou a importância das parcerias institucionais e o apoio do deputado. “O deputado Vicentinho Júnior tem sido um parceiro constante da nossa gestão e da população palmense. É um dos parlamentares que mais destinou emendas para Palmas, e cada recurso se transforma em obras e melhorias que chegam à vida das pessoas”, afirmou o prefeito.