CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMPARO

O Presidente da AMPARO – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE MOTOCICLETAS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS, inscrita no CNPJ nº 11.696.438/0001-72, Sr. JARBAS TAVARES DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 17, 18, 19 e 21 do Estatuto Social, convoca os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 03 de novembro de 2026, na sede da Associação, situada na Avenida Amazonas, nº 1440, Centro, Gurupi/TO, CEP 77403-030, às 9h, em primeira convocação, às 9h30, em segunda convocação, e às 10h, em terceira convocação, observados os quóruns previstos no Estatuto Social, para

deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Ratificação da deliberação de cessação definitiva das atividades de proteção patrimonial mutualista da AMPARO, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de junho de 2025;

II – Alteração do Estatuto Social, mediante revogação dos artigos 3º

II – Alteração do Estatuto Social, mediante revogação dos artigos 3º-A e 3º-B e adequaçãodas demais disposições estatutárias relacionadas às atividades de proteção patrimonial mutualista, com a finalidade de formalizar o encerramento definitivo dessas atividades, em conformidade com a Lei Complementar nº 213/2025 e a Resolução CNSP nº491/2026;

III – Aprovação da consolidação do Estatuto Social com as alterações deliberadas;

IV – Autorização ao Presidente para promover o registro dos atos aprovados perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e adotar as providências necessárias perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, especialmente quanto à comunicação de cessação das atividades.

Gurupi/TO, 22 de outubro de 2026.

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JARBAS TAVARES DOS SANTOS

Presidente da AMPARO

Confinar a íntegra do Edital em PSF (anexo) ou em imagem abaixo: