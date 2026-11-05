EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA DO ESTADO DO TOCANTINS – MÁXIMA CLUBE DE BENEFICIOS. por intermédio de sua Presidente, MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS MACEDO, no exercicio das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, especialmente seus artigos 18, 19, 22 e 32. convoca os associados com direito a voto para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 16 de novembro de 2026, às 09h00, em primeira convocação, e às 09h30, em segunda convocação, na sede da Associação, situada na Qd. ACSE 1 (104 SUL-I). Rua SE-03. n° 04. Conj. 2, Lt. 03. Plano Diretor Sul.

Palmas-TO. CEP n° 77020-016. para deliberarem sobre a seguinte:

CONFIRA NESTE LINK OU ABAIXO A ÍNTEGRA DO EDITAL: