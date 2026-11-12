EDITAL Nº 19483583: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

A DOUTORA ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIO – JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE PEIXETO, na forma da Lei, etc., Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo e respectiva Escrivania 1º do Cível e Juizado Especial Cível tramitam os autos da Ação de Usucapião nº00005848320238272734, movida por JOAO HENRIQUE TAVARES DA SILVA em desfavor dos Requeridos: OLZIDE RIBEIRO RODRIGUES e IRANILDE CADETE RODRIGUES e por este Edital ficam CITADOS os eventuais terceiros interessados, residentes em lugar incerto e não sabido, para querendo, tomar ciência da ação de usucapião e apresentar suas impugnações, ou manifestar(em) com referência à mesma, nos termos dos artigos 257, IV e que lhe(s) será nomeado curador especial em caso de revelia, art.355,III c/c Art.231, II com a advertência do Art.344, todos do Novo Código de Processo Civil, nos autos da Ação de usucapião n° n°00005848320238272734 – Chave n°394685700923.

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