SINDICATO RURAL DE GURUPI: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Sr. João Victor Noleto Stival, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 09 de Novembro de 2026 (segunda-feira), no Parque de Exposições Agropecuárias do Sindicato Rural de Gurupi, localizado na Rua S1, n.º 210, Parte da Chácara 116, Parque Sol Nascente, nesta cidade, às 17h00min, em primeira convocação, havendo quórum de cinquenta por cento mais um (50% + 1) dos associados, ou às 17h30min, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta:

ORDEM DO DIA:

1. Aprovação do Orçamento para o Exercício 2027;

2. Assuntos pertinentes à 52ª ExpoGurupi;

3. Aprovação do Novo Estatuto Social do Sindicato Rural de Gurupi;

4. Outros Assuntos de Interesse da Entidade de Classe.

Certos da participação dos associados e da importância deste momento para o fortalecimento e desenvolvimento do Sindicato Rural de Gurupi, contamos com a presença de todos.

Gurupi, estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de Outubro do ano de 2026.

JOÃO VICTOR NOLETO STIVAL

Presidente

Sindicato Rural de Gurupi

Confira a íntegra do Edital: