EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

S A I B A M quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e seis (28/10/2026), mediante requerimento expresso protocolado sob nº 16.778 (Livro 1-E – Fichas, em 10/07/2025 – Selo Digital: 127944AAA115598-JIV), perante esta Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO (CNS: 12.794- 4), pelo credor fiduciário SICREDI UNIÃO MS/TO, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.654.881/0001-22, com sede estabelecida na cidade de Campo Grande-MS; embasado no art. 26, § 4º, da Lei n.º 9.514/97 c/c art. 1.178, do Provimento n.º 03 CGJUS/2JACGJUS/TO; para proceder a INTIMAÇÃO POR EDITAL do devedor fiduciante falecido: ERONICE DE SOUZA BORGES, falecimento ocorrido em 22/08/2024, que era brasileiro, divorciado, filho de Arcilio Florentino Borges e Rovalina de Souza Borges, produtor agropecuário, portador da CI.RG n.° 355.144 SSP-GO e CPF/MF n.° 015.296.841-53; e na condição de inventariante: RITA NAYANA ALVES SOARES…

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