Presidente da Associação de Artesãos de Gurupi (AGA) concorre a uma cadeira nas eleições do CNPC

Maria do Socorro visa uma cadeira na câmara de artesanato

Por Redação

A artesã Maria do Socorro Sousa Barros, Presidente da Associação dos Artesãos de Gurupi (AGA) concorre a uma cadeira na câmara do artesanato no processo eleitoral para a escolha dos representantes da sociedade civil dos Colegiados Nacionais de Participação Social e do Conselho Nacional de Política Cultural para o triênio 2026-2029. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9257–3579.

Os Colegiados Nacionais de Participação Sociais terão, no mandato 2026-2029, vagas para 21 representantes titulares e 21 suplentes, sendo dois terços dessas vagas (14 vagas para titulares e 14 para suplentes) reservados à sociedade civil. A lista de candidaturas homologadas será disponibilizada na Plataforma Vota Cultura: https://votacultura.cultura. gov.br/autenticacao. As eleições acontecerão entre os dias 11 e 15 de novembro e o resultado final do processo eleitoral está previsto para o dia 02 de dezembro do ano em curso. (Fonte: https://www.gov.br/cultura/pt- br/assuntos/editais/ inscricoes-em-andamento/ edital-de-eleicao-do-cnpc/ EditaldeEleiodoCNPCPublicado_ 27.07.2026.pdf – acesso em 05 de novembro de 2026).

Segundo Maria do Socorro, é importante a participação da sociedade civil no CNPC. “Me inscrevi, passei na pré-seleção e depois na seleção definitiva. Como diz a história, eu estou fazendo a minha parte, colocando meu nome à disposição, se der certo, estarei defendendo a classe com seriedade e profissionalismo”, disse a artesã.

Maria do Socorro

Natural de Aiuba-CE, Maria do Socorro de Sousa Barros é artesã e escolheu Gurupi (TO) para construir parte de sua história. Desde menina, a artesã acompanha e aprende com as mulheres de sua família, dando continuidade a uma tradição artesanal que atravessa quatro gerações. Hoje, transforma diferentes matérias-primas e técnicas em peças de decoração, moda e acessórios, e carrega em sua trajetória saberes construídos no convívio familiar.

Em sua caminhada, ela compartilha saberes e experiências por meio de oficinas e projetos voltados principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A experiência construída como artesã também a levou a assumir espaços de representação e liderança no setor cultural. Essa atuação em diferentes instâncias de participação tornou-se parte de uma trajetória dedicada ao fortalecimento do artesanato e de seus fazedores.

O fazer de Maria do Socorro se constrói a partir da experimentação de diferentes matérias-primas e técnicas. Sisal, babaçu, capim-dourado, juta e outros elementos naturais ganham novas formas por meio de técnicas como o trançado, a costura, a montagem, dentre outras.

Sua produção reúne peças decorativas, acessórios, adornos e vestuários, revelando uma artesã que transita por diferentes linguagens sem perder a relação com os materiais e os saberes que fazem parte de sua trajetória. A produção de Maria do Socorro percorre diferentes possibilidades de uso e expressão. Luminárias, mandalas, filtros dos sonhos, flores e objetos decorativos convivem com acessórios, adornos e peças de vestuário. Essa diversidade revela uma artesã aberta à experimentação, que combina técnicas e matérias-primas para criar peças exclusivas, aproximando o fazer artesanal de diferentes espaços e formas de consumo.

A produção de Maria do Socorro já circulou por diferentes espaços e contextos, dentro e fora do Tocantins. Suas peças são comercializadas na Assoiacão Gurupiense de Artesãos (AGA), em feiras nacionais, pela internet e através da participação em muitos outros eventos, alcançando públicos em diferentes estados.

A experiência construída como artesã também levou Maria do Socorro a assumir espaços de representação e liderança no setor cultural. Em 2012, esteve à frente da fundação da Associação Gurupiense de Artesãos (AGA), e desde então atua na presidência da entidade. Sua atuação como liderança nasce da própria experiência com os desafios da categoria e se amplia na busca por oportunidades para outros artesãos.

Entre as principais

conquistas da entidade está a disponibilidade de espaço físico no Mercado Municipal de

Gurupi, onde as peças dos associados podem ser expostas e comercializadas diariamente.

Mais do que um espaço de representação, a AGA tornou-se uma plataforma de oportunidades para artesãos e artesãs, fortalecendo a presença do artesanato no cotidiano cultural e econômico do município. Em 2025, a AGA recebeu a certificação como Ponto de Cultura, no âmbito da Política Nacional Cultura Viva, reconhecendo sua atuação no campo cultural.

Além de estar Presidente da Associação Gurupiense de Artesãos (AGA), é Vice-Presidente da Federação das Cooperativas e Associações de Artesãos e Artistas do Estado do Tocantins (Fecart), Conselheira Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi, Coordenadora Executiva do Comitê de Cultura da Região Sul do Tocantins, Produtora Cultural no Tocantins. Além disso, Maria do Socorro atuou como Conselheira da Setorial de Artesanato no Conselho de Políticas Culturais do Estado do

Tocantins (CPC/TO) por dois biênios.

Serviço

O quê: Artesã Maria do Socorro Sousa Barros, Presidente da Associação dos Artesãos de Gurupi (AGA) concorre a uma cadeira na câmara do artesanato no processo eleitoral para a escolha dos representantes da sociedade civil dos Colegiados Nacionais de Participação Social e do Conselho Nacional de Política Cultural para o triênio 2026-2029

Como: votação on-line

Onde: https://votacultura.cultura. gov.br/autenticacao

Quando: de 11 a 15 de novembro de 2026