Projeto social abre turma gratuita de violão para crianças no Taquari

Da Redação

Com o objetivo de incentivar a música, a criatividade e o desenvolvimento das crianças da comunidade, estamos abrindo uma nova turma gratuita de violão no setor Taquari.

As aulas acontecerão todos os sábados, às 8h30 da manhã, e são destinadas exclusivamente para crianças. O projeto tem caráter totalmente social, sem fins lucrativos, buscando oferecer uma oportunidade de aprendizado e inclusão através da música.

Uma das grandes vantagens é que não será necessário possuir violão para participar das aulas, permitindo que mais crianças tenham acesso ao projeto, independentemente da condição financeira da família.

As vagas são limitadas e serão preenchidas conforme a procura dos interessados.

Pais ou responsáveis que desejarem mais informações podem entrar em contato pelo WhatsApp (63) 99103-8599 ou pelo Instagram: “@_helijr” (https://reference-url-citation.invalid/0)

A iniciativa reforça o compromisso com o fortalecimento da comunidade, oferecendo às crianças um ambiente saudável de aprendizado, convivência e desenvolvimento pessoal através da música.