LBV entrega kits pedagógicos a crianças em Gurupi (TO) e fortalece o acesso à educação

A Educação é um dos caminhos mais eficazes para a superação da pobreza e da desigualdade social. Com esse entendimento, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove a entrega de kits pedagógicos a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento escolar e a permanência nos estudos. A iniciativa também contribui para aliviar o orçamento de famílias que enfrentam dificuldades para adquirir materiais escolares, ao mesmo tempo em que estimula meninas e meninos a sonharem com um futuro com mais oportunidades, dignidade e cidadania.

Por Redação

Nesta quarta-feira, 18 de março, a Legião da Boa Vontade realizará a entrega de 150 kits pedagógicos, arrecadados pela campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, destinados a crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade de Gurupi, no Tocantins.

Ação nacional

A campanha prevê a entrega de mais de 10 mil kits pedagógicos em dezenas de municípios brasileiros. Cada kit é adaptado à faixa etária dos estudantes e inclui itens como cadernos, estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borracha, tesoura, tubos de cola, tinta guache, régua, entre outros materiais escolares.

Combate à fome

Além da entrega dos kits, a campanha LBV — Educação: Futuro no Presente! também visa arrecadar recursos para a manutenção dos serviços e programas realizados pela Legião da Boa Vontade. Entre janeiro e março, a meta é servir mais de um milhão de refeições nas mais de 80 unidades de atendimento da Instituição no Brasil.

Vamos juntos construir um futuro brilhante!

Cada gesto de solidariedade faz a diferença na vida de milhares de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Para colaborar com qualquer valor, acesse www.lbv.org.br ou faça uma doação via Pix pela chave: [email protected].

AGENDA DE ENTREGA

Ação: Entrega de kits pedagógicos

Data: 18/03/2026 — quarta-feira | Horário: 09h30

Local: Escola Municipal Agripino de Sousa

Endereço: R. 12 Q 19, 691 – Parque Residencial Nova Fronteira (Bela vista) — Gurupi/TO

Quantidade: 90 kits pedagógicos

Data: 18/03/2026 — quarta-feira | Horário: 10h30

Local: Escola Municipal Professora Ilsa Borges Vieira

Endereço: Rua 48, Q 12, 390 – Setor Nova Fronteira — Gurupi/TO

Quantidade: 60 kits pedagógicos