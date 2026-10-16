SESI Tocantins oferece 38 vagas gratuitas nas escolas de Palmas, Araguaína e Gurupi

Edital de gratuidade foi divulgado nesta quinta-feira, 15/10; inscrições já estão abertas.

Da Redação

O Serviço Social da Indústria (SESI) no Tocantins publicou os editais regulamentares para a oferta de 38 vagas gratuitas nas Escolas SESI de Referência de Palmas, Araguaína e Gurupi para o ano letivo de 2027. Todas as oportunidades são voltadas para o período vespertino, com aulas das 13h00 às 18h20. As bolsas integrais garantem a isenção de 100% das mensalidades e das taxas de matrícula, além da disponibilização do material didático do Sistema SESI de Ensino (SSE).

As oportunidades destinam-se preferencialmente a dependentes de trabalhadores da indústria e também à comunidade em geral de baixa renda, desde que atendam aos requisitos de renda familiar de até meio salário-mínimo per capita ou cadastro no CadÚnico, ou do histórico em escola pública ou condição de bolsista integral em escola privada.

A distribuição das vagas varia de acordo com cada unidade. Em Araguaína, são oferecidas oito (8) vagas para a 1ª série do ensino médio. Em Palmas, o edital disponibiliza oito (8) vagas para a 2ª série do ensino médio no Itinerário Formativo de Ciências Humanas e Linguagens. Já na unidade de Gurupi, estão previstas 22 vagas no total, sendo 14 para a 1ª série do Ensino Médio e 8 para o Ensino Fundamental II, distribuídas igualmente com duas vagas para cada ano do 6º ao 9º ano.

O processo seletivo em todas as cidades será realizado em duas etapas, sendo a primeira referente à análise documental socioeconômica e escolar, e a segunda composta por provas objetivas de Linguagens e Matemática, acompanhadas de uma prova de redação.

Em Gurupi, as inscrições ocorrem até 21/10, com provas agendadas para 03/11. Já nas unidades de Araguaína e Palmas, o período de inscrição vai até 22/10, para ambas as escolas, a aplicação das provas será no dia 13/11, das 14h30 às 17h30.

Os responsáveis interessados nas vagas de gratuidade podem obter mais informações e acessar as fichas de inscrição no portal oficial do SESI (www.sesi-to.com.br) ou no SAC pelo contato 63 9977-2310.

Edital Gratuidade Gurupi-2027

Edital Gratuidade Palmas-2027

Edital Gratuidade Araguaína-2027

Matrículas abertas

Paralelamente às bolsas de gratuidade, o calendário de matrículas regulares pagantes para 2027 segue suas etapas. A partir do dia 15/10, o atendimento passou a ser aberto à comunidade em geral, conforme a disponibilidade de vagas remanescentes de cada unidade.

Palmas e Araguaína mantêm a oferta regular do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, enquanto Gurupi, além da oferta de ensino médio, ampliará seu atendimento a partir de 2027 com a implantação do Ensino Fundamental II.,

Metodologia inovadora

A proposta pedagógica das Escolas SESI integra conhecimentos acadêmicos, tecnologia, robótica e aprendizagem por projetos utilizando da metodologia STEAM, que desenvolve a investigação, a criatividade e a resolução de problemas. As escolas contam com ferramentas e plataformas educacionais inovadoras que complementam o processo de ensino e aprendizagem.

Por Najara Barros — Assessoria de Imprensa SESI