Bartô & Regim: O Festival de Taquaruçu como propulsor na carreira da dupla e a agenda movimentada

Bartô & Regim Brilham em Performance no Festival Gastronômico de Taquaruçu

por Redação

No mês de setembro, a dupla Bartô & Regimprotagonizou uma apresentação memorável no Festival Gastronômico de Taquaruçu, em Palmas, Tocantins. O evento, que celebra a cultura e a gastronomia local, foi um marco importante na carreira da dupla, proporcionando uma oportunidade única para demonstrar sua sonoridade inovadora, que mistura o acústico com o eletrônico.

O festival serviu como um grande propulsor para Bartô & Regim, destacando-os ainda mais no cenário musical nacional. A apresentação foi marcada por uma conexão especial com o público tocantinense, que respondeu com grande entusiasmo e energia. “Palmas foi incrível! Sempre sentimos um carinho muito especial aqui no Tocantins, e poder trazer nossa música para esse festival foi uma honra”, declarou Bartô, emocionado com a recepção calorosa.

Agenda Movimentada e Novos Lançamentos

A carreira de Bartô & Regim está em plena ascensão, com uma agenda de shows cada vez mais movimentada. A dupla continua conquistando palcos por todo o Brasil, levando sua proposta musical inovadora e cativante a novos públicos. Cinismo já está disponível no streaming e em breve nas será lançada a faixa gravada no DVD com a participação de Paulo & Natan. A canção, que é uma composição de Bartô & Regim, fala sobre a reação de uma pessoa ao se deparar com seu ex-parceiro embriagado, pedindo desculpas pelos erros cometidos no passado.

Com uma agenda cheia e novos projetos no horizonte, Bartô & Regim seguem surpreendendo o público e reafirmando seu lugar como uma das grandes promessas da música sertaneja.