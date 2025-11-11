Câmpus de Gurupi promove a 5ª edição do Festival do Pequi com Torneio de Roedor de Pequi e show regional

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 12 de novembro; atividade, este ano, será realizada em parceria com a Prefeitura de Gurupi e premiará os três melhores classificados em R$ 5 mil. Leia a matéria e faça sua inscrição.
Por Redação
Estão abertas as inscrições gratuitas para o 5º Festival do Pequi, que ocorrerá no dia 15 de novembro de 2025, às 19h, no Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. Nesta edição, o evento contará exclusivamente com o tradicional Torneio de Roedor de Pequi, seguido de show regional com o cantor Nailson Lima. As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro.
Tradicionalmente promovido pelo Câmpus da UFT em Gurupi, este ano o evento será promovido em parceria com a Prefeitura de Gurupi devido às ações do aniversário de 67 anos da cidade; o Festival do Pequi conta com apoio das pró-reitorias de Extensão (Proex) e de Assistência Estudantil (Proest). O evento celebra a cultura e a gastronomia do Cerrado, valorizando as tradições locais e promovendo integração entre comunidade e universidade.
O Torneio de Roedor de Pequi, atração mais aguardada do festival, trará uma novidade nesta edição: a competição será dividida nas categorias masculina e feminina, proporcionando maior equilíbrio e oportunidade para todos os participantes.
Os premiados de cada categoria receberão:
- 1º lugar: Certificado + R$ 3.000,00
- 2º lugar: Certificado + R$ 1.500,00
- 3º lugar: Certificado + R$ 500,00
Consolidado como um dos principais eventos do calendário cultural de Gurupi, o Festival do Pequi reforça o orgulho pelos sabores e pela identidade do Tocantins, destacando o pequi como símbolo do Cerrado e da culinária regional, Conforme umas das organizadoras do evento, Marcela Cristina Barbosa Garcia:
“Falar do Festival do Pequi é falar de um sonho que começou pequeno, dentro do Câmpus de Gurupi, e que hoje já ganhou o país. Quando criamos o festival, a ideia era simples, mas cheia de significado, valorizar o pequi, esse fruto que é símbolo do Cerrado, e aproximar a comunidade à nossa Universidade. Queríamos que o Câmpus fosse um espaço vivo, aberto, onde as pessoas pudessem celebrar juntas a riqueza da nossa cultura e da nossa natureza. Ao longo dos anos, o festival cresceu muito. Foi destaque em vários canais. É emocionante ver o quanto essa ideia germinou e frutificou, mostrando a força daquilo que nasce do coração e do compromisso com a nossa terra”.