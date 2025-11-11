Câmpus de Gurupi promove a 5ª edição do Festival do Pequi com Torneio de Roedor de Pequi e show regional

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 12 de novembro; atividade, este ano, será realizada em parceria com a Prefeitura de Gurupi e premiará os três melhores classificados em R$ 5 mil. Leia a matéria e faça sua inscrição.

Por Redação

Estão abertas as inscrições gratuitas para o 5º Festival do Pequi, que ocorrerá no dia 15 de novembro de 2025, às 19h, no Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. Nesta edição, o evento contará exclusivamente com o tradicional Torneio de Roedor de Pequi, seguido de show regional com o cantor Nailson Lima. As inscrições podem ser feitas até 12 de novembro.

Tradicionalmente promovido pelo Câmpus da UFT em Gurupi, este ano o evento será promovido em parceria com a Prefeitura de Gurupi devido às ações do aniversário de 67 anos da cidade; o Festival do Pequi conta com apoio das pró-reitorias de Extensão (Proex) e de Assistência Estudantil (Proest). O evento celebra a cultura e a gastronomia do Cerrado, valorizando as tradições locais e promovendo integração entre comunidade e universidade.

O Torneio de Roedor de Pequi, atração mais aguardada do festival, trará uma novidade nesta edição: a competição será dividida nas categorias masculina e feminina, proporcionando maior equilíbrio e oportunidade para todos os participantes.

Os premiados de cada categoria receberão:

1º lugar: Certificado + R$ 3.000,00

2º lugar: Certificado + R$ 1.500,00

3º lugar: Certificado + R$ 500,00

Consolidado como um dos principais eventos do calendário cultural de Gurupi, o Festival do Pequi reforça o orgulho pelos sabores e pela identidade do Tocantins, destacando o pequi como símbolo do Cerrado e da culinária regional, Conforme umas das organizadoras do evento, Marcela Cristina Barbosa Garcia: