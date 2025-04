Caravana do Turismo em Paranã mobiliza grande número de gestores das Serras Gerais

Em sua quinta edição, o evento realizado pelo Governo do Tocantins reúne representantes de 11 municípios até esta quarta-feira

Por Redação

Com grande participação de gestores e comunidade interessada no desenvolvimento da Região Turística das Serras Gerais, a quinta edição do projeto Turismo na Estrada teve início nesta terça, 29, na Câmara Municipal de Paranã. Ao todo, 11 municípios se fizeram presentes por meio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores de turismo e técnicos, além de condutores de turismo e representantes da Universidade Federal do Tocantins e do Sebrae Tocantins.

Na abertura oficial do evento, o secretário de Turismo do Tocantins, Hercy Filho ressaltou a importância da adequação dos municípios aos sistemas de gestão, o que justifica a realização da Caravana, onde várias ferramentas são apresentadas, entre elas o Mapa do Turismo, a Plataforma Integrada do Turismo (PIT), o Cadastur, as inventariações turísticas, as instâncias regionais de Governança, entre outros.

“Para se estruturar um destino são necessários muitos ordenamentos”, pontuou o secretário ao ressaltar este segmento econômico como importante ferramenta de desenvolvimento sustentável, geração de renda e preservação ambiental. “O governador Wanderlei Barbosa valoriza o turismo como uma das forças econômicas do estado, que movimenta 53 atividades diretas e indiretas. Quanto mais turistas atrairmos, maior a geração de postos de trabalho”, completou.

O prefeito de Paranã, Fábio da Farmácia, concordou que o setor representa uma grande força no estado e defendeu a importância da profissionalização e do trabalho conjunto entre os municípios.

“A troca de experiências é muito importante para podermos nos atualizar”, disse, concordando com o secretário de Turismo e Cultura do município, Sammuel Rodrigues Alves, que também preside o Fórum Regional e o Conselho Municipal de Turismo. Segundo ele, “turismo não se faz somente com uma cidade”, pontuou, lembrando que as Serras Gerais podem reter visitantes por vários dias, sendo essencial o desenvolvimento de parcerias.

Também se manifestaram os prefeitos de Aurora do Tocantins e Novo Jardim. “Turismo traz a sobrevivência, o emprego, a renda, é preciso fomentar e gerir o setor com responsabilidade”, disse ele, pontuando a importância do turismo para Aurora, município que não tem indústria, mas é rico em atrativos naturais.

Já a prefeita Súsley Cerqueira, de Novo Jardim – que abriga o maior fervedouro do estado, a Lagoa Bonita -, explicou que o município está iniciando no turismo, mas seu propósito é colocá-lo no Mapa do Turismo. “Parabéns pelo trabalho que está sendo feito”, elogiou.

Além dos já citados, os municípios de Combinado, Dianópolis, Lavandeira, Natividade, Novo Alegre, Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins e Rio da Conceição também estão representados no evento.

Atividades

Com grande participação dos presentes, as apresentações técnicas abordaram os fundamentos, impactos e oportunidades para o desenvolvimento municipal e as ferramentas de gestão e divulgação à disposição das cidades com potencialidades turísticas.

A programação segue nesta quarta-feira, 30, e inclui visita técnica a um dos atrativos de Paranã.