Casamento da filha de um dos maiores grupos agropecuários do Tocantins é realizado com louvor, oração e até cantores de renome nacional

A cerimônia matrimonial, foi realizada na sede da Fazenda Monte Sião, onde está localizado um dos melhores haras do Brasil, além de animais de alta genética.

Por: Mychelle Tauane

Um casamento realizado no último sábado, 17, ganhou destaque nos principais portais do Estado, isso porque a filha de um dos maiores grupos agropecuários do Tocantins, oficializou sua união na Fazenda Monte Sião, onde fica localizado um dos melhores haras do Brasil, além de animais de alta genética. Os noivos, Abya e Renato, se casaram no pôr do sol, após uma oração espontânea e sincera da própria noiva antes de sua entrada ao altar. O evento, que reuniu familiares e amigos, foi marcado por amor e muita fé desde a entrada no local que de acordo com os convidados, a presença de Deus era notável. O cantor gospel de renome nacional, Davi Sacer, que já acumula mais de 1 milhão de seguidores em apenas uma rede social e o pastor Junior Ventura, fizeram parte do casamento, levando conhecimento e fortalecendo ainda mais a presença celestial no local.



Para a celebração, artistas como Wesley Safadão, Edson e Hudson, Tirulipa e Fidelis Falante, se apresentaram aos quase 500 convidados, em um local que contou com uma decoração moderna e única contendo lustres, arcos de flores totalmente personalizados e um show no ar com fogos de artifícios.

A noiva, Abya, agradeceu a Deus e na ocasião, demonstrou sua felicidade por ter a oportunidade de realizar um sonho. “Esse casamento não poderia ser diferente. Quando colocamos Deus a frente de nossas vidas, tudo sai como o esperado, antes da realização do meu casamento, eu orei de forma fervorosa junto a minha família e amigos próximos, passamos noites em claro pedindo sabedoria e discernimento para que o senhor nos guiasse da forma com que tinha que ser. Estou feliz por realizar esse sonho”, enfatizou Abya.