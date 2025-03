Com novo secretário, Porto Nacional busca consolidar título de capital da Cultura e fortalecer Turismo na cidade

Tarefa será dar prosseguimento ao trabalho já realizado, escutando, dialogando e construindo, em parceria com os agentes culturais e turísticos do município

Por Redação

A cultura e o turismo constituem alicerces essenciais para o progresso de Porto Nacional, uma cidade com uma rica história e uma identidade cultural vibrante em suas raízes. Pensando nisso, e para intensificar o fortalecimento desses setores, um novo período começa com a nomeação do novo secretário de Cultura e Turismo. O cientista político e produtor audiovisual Jerfeson Nascimento terá a tarefa de dar prosseguimento ao trabalho já feito, escutando, dialogando e formulando, em colaboração com os produtores de cultura e turismo, estratégias para preservar e fomentar o patrimônio e as tradições locais.

“Atendendo ao chamado do prefeito Ronivon Maciel, sua gestão inicia-se com a responsabilidade de fortalecer ainda mais o setor cultural e turístico da cidade. E para isso, o primeiro passo será ouvir aqueles que constroem diariamente essa identidade: os fazedores de cultura e os produtores culturais do município. Estamos prontos para colaborar nesse processo, as expectativas são as melhores. Começamos essa jornada com o pé direito, certos de que juntos construiremos um cenário ainda mais vibrante para a cultura e o turismo deste município tão rico”, destacou o novo secretário de Cultura e Turismo de Porto Nacional, Jerfeson Nascimento.

Confira o currículo do novo secretário:

Cientista Político, Consultor Político, Produtor Audiovisual e Palestrante, 43 anos. Pós-graduado em Direito Eleitoral e pós-graduando em Smart Cities (USP). Atua como roteirista e diretor de fotografia, desenvolvendo projetos de comunicação de impacto, voltados ao marketing estratégico e à produção cultural e social. Possui experiência com Gestão de Projetos, captação de recursos e produção multimídia.

Conta com uma vasta experiência profissional: Chefe de Comunicação — Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais do Estado do Tocantins: Responsável pela comunicação estratégica da Secretaria, com foco em campanhas voltadas aos povos originários e tradicionais. Produtor Audiovisual e Analista Técnico — Secretaria de Comunicação do Estado do Tocantins: Atuação na produção de conteúdos audiovisuais para divulgação das ações governamentais. Produtor Audiovisual — Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins: Produção de conteúdos audiovisuais para promover programas e iniciativas institucionais da Secretaria. Analista e Consultor Legislativo — Câmara Municipal de Palmas: Consultoria legislativa e apoio técnico na elaboração de projetos e estratégias de comunicação. Produtor Cultural: Idealizador de eventos culturais de destaque, como o Giro Cultural e a Primeira Virada Cultural de Palmas (2019). Parceiro do SEBRAE-TO: Produção de eventos como o Prêmio Prefeito Empreendedor, Mulher de Negócios e Feira do Empreendedor em Araguaína. Serviços Multimídia: Prestação de serviços para empresas e produtores do setor.

Texto: Secom Porto Nacional