Deputado Gutierres anuncia parceria com a Prefeitura de Gurupi para o Arraiá da Amizade a anuncia show de Ricardo & Thiago

O deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) anunciou, nesta segunda-feira, 19, uma parceria com a Prefeitura de Gurupi para fortalecer a programação do Arraiá da Amizade, que acontece entre os dias 19 e 22 de junho. Através de emenda parlamentar, o deputado viabilizou um dos principais shows do evento: a apresentação da consagrada dupla sertaneja Zé Ricardo & Thiago.

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, celebrou a parceria e destacou que a atração doada pelo deputado agrega ainda mais valor à festa, que já se consolidou como um dos maiores eventos culturais da cidade.

O deputado Gutierres reforçou seu compromisso com a cultura popular e o fortalecimento dos eventos regionais.

“Fico muito feliz em contribuir com o Arraiá da Amizade, que movimenta a economia local, valoriza as tradições e promove lazer para as famílias gurupienses. É uma festa que leva muita alegria ao povo, conduzida com carinho pela prefeita Josi, pelo vice-prefeito Adailton Fonseca e com o apoio da Câmara de Vereadores. Parcerias assim mostram a força da união em prol da cultura”, destacou.

Além do show de Zé Ricardo & Thiago, o Arraiá da Amizade contará com apresentações de quadrilhas, comidas típicas, atrações regionais e programação voltada para todas as idades.