Do Tocantins para o Brasil: BANDA BLACK vira fenômeno com o hit “Cachaça de Mais”

Por Redação

O Tocantins tem se destacado com muitos artistas que tem ficado conhecido no Brasil, por causa do talento musical. Em Gurupi, na região sul do Tocantins, A BANDA BLACK, do tecladista Guilherme Teclas e da Vocalista Claricia Belém, tem dois anos de criação, a banda já é conhecida em várias regiões do Brasil, e agora está colhendo os frutos do mais novo sucesso, com seu mais recente hit, “Cachaça de Mais”. Lançada há poucos meses, a música tem dominado playlists, festas e rádios em todo o Brasil, consolidando o grupo como um dos maiores representantes do forró moderno no cenário nacional.

Com letras descontraídas e ritmo contagiante, a banda conquistou o público de norte a sul do país. “Cachaça de Mais” não apenas representa a essência festiva do forró tocantinense, mas também mistura elementos inovadores que têm encantado os fãs do gênero.

O sucesso estrondoso já reflete na agenda de shows da banda para 2025, que está recheada de apresentações em diversos estados, incluindo grandes festivais e eventos culturais. Para os músicos, ver o público de diferentes regiões cantando e dançando ao som do hit é a realização de um sonho.

“É incrível ver nossa música unindo pessoas e ultrapassando barreiras. Estamos vivendo um momento único, e tudo isso é graças ao carinho do público que nos abraçou de coração aberto”, comentou o tecladista e empresário da banda”, Guilherme Teclas.

A vocalista da banda, Claricia Belém, explicou que eles seguem com a promessa de elevar o forró tocantinense a um novo patamar, mostrando que Gurupi é berço de grandes talentos. Entre as novidades, os fãs podem aguardar mais lançamentos e parcerias ao longo do próximo ano.

“Cachaça de Mais” está disponível em todas as plataformas digitais e continua embalando festas Brasil afora. Com energia, criatividade e muito carisma, a BANDA BLACK caminha para se tornar referência na música nacional.

Para conhecer mais do trabalho da banda basta acessar as redes sociais, por meio dos links:

https://www.instagram.com/bandablackofc/profilecard/?igsh=b3F5enFwemZrdGpo

https://www.youtube.com/@bandablackoficial