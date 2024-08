Documentário Festa do Peixe e da Lontra entra em fase de finalização

Por Redação

O modo de vida e a mitologia de um povo revelada em documentário. Esta é a proposta do curta-metragem Festa do Peixe e da Lontra – Histórias do Povo Krahô (Tep mẽ Têêre jõ amjĩkĩn – Mẽhĩ jujarẽn xà). O projeto, que se encontra em fase de edição, foi selecionado na categoria Produções Audiovisuais – Módulo VI, por meio do edital lançado pelo Governo do Tocantins, através da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei complementar n° 195/2022).

A narrativa é conduzida pelo contador de histórias José Dilson Cuxý Krahô, em sua língua original Krahô, tronco linguístico Timbira, com legendas em português, destacando o respeito pela cultura ancestral e a necessidade de visibilidade das questões indígenas. O filme contará com legendas e janela de Libras, proporcionando acessibilidade ao público surdo ou com deficiência auditiva.

Com o propósito de fortalecer a conexão entre a cultura indígena e as novas gerações por meio de sessões educativas, o documentário terá exibições na Aldeia Manoel Alves, onde foram realizadas as gravações, no mês de junho, e escolas públicas de Palmas. Também serão realizadas duas sessões gratuitas em cinemas de Palmas, abertas ao público em geral.

Povo Krahô

Conhecidos como “os senhores do cerrado” e por sua alegria genuína, o povo Krahô habita terra indígena situada na região de Itacajá e Goiatins, com 302.533 hectares, demarcada em 1976.

Os Krahô são reconhecidos pela preservação de sua cultura e celebrações. A corrida de toras em torno do pátio central comum em todas as aldeias é uma dessas tradições. As toras de buriti são especialmente preparadas para as celebrações (Amji Kin), entre elas a Tep’Teré, a Festa do Peixe e da Lontra, que dura três dias e representa o embate mitológico entre os dois animais.

Ficha Técnica – Festa do Peixe e da Lontra

Direção: Emerson Silva

Direção de fotografia: Victória Pesan

Técnico de Som: Iury Grooveman

Produção e assistente de som: Diego Britto

Assistente de produção: Angel Lima

Produção Executiva – Victória Pesan

Fotógrafo still – Emerson Silva

Editor de imagem – Victória Pesan

Editor de som – Iury Grooveman

Assessoria de comunicação – Seleucia Fontes

Contador de História – José DIlson Cuxý

Tradução Krahô/Português – José Dilson Cuxý

Intérprete de Libras – Luan Crispim

Apoio – Associação Hotxuá

Coprodução: Grooveman Lab