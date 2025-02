Dupla Tyago e Gabriel celebra sucesso, turnê pelo Tocantins e promete lançamentos em 2025

Naturais de Gurupi, no Tocantins, os cantores destacam a conexão com suas raízes e planejam um ano cheio de novidades, com novo CD promocional, turnê regional e o sucesso da música “Vibe Boa”

por Redação

A dupla sertaneja Tyago e Gabriel, que tem conquistado cada vez mais espaço no cenário musical, vive um momento especial em 2025. Os cantores compartilharam detalhes da sua trajetória, novos projetos e expectativas para o futuro.

Naturais de Gurupi, no Tocantins, Tyago e Gabriel iniciaram sua carreira profissional em 2019, cantando em barzinhos da cidade natal. “Começamos lá e seguimos na luta até hoje. Hoje dividimos nossa estadia entre Goiânia, Palmas e Gurupi, mas sempre voltamos ao Tocantins, que é a nossa casa”, explicou Tyago.

A conexão com o público tocantinense é uma marca da dupla, que anunciou para este ano uma turnê pelo estado, impulsionada pelo sucesso da música “Pouco do Tocantins”. A canção, que celebra as raízes e a cultura local, tem fortalecido ainda mais o vínculo dos artistas com seus fãs.

Novos projetos e “Vibe Boa”

A dupla está com grandes planos para 2025, incluindo o lançamento de um CD promocional. O novo projeto contará com regravações de clássicos do sertanejo e novas versões de canções para animar ainda mais os shows. Além disso, a recente música “Vibe Boa” tem ganhado destaque e já está disponível nas principais plataformas de streaming.

“Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo. 2025 promete ser um ano abençoado, cheio de novidades e momentos especiais. Agradecemos a imprensa e ao público por nos dar essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história e do nosso trabalho”, comentou Gabriel.

Com carisma e talento, Tyago e Gabriel seguem conquistando novos públicos e consolidando sua presença no cenário regional e nacional. Os fãs podem esperar muita música e energia positiva nos palcos ao longo deste ano.

Acompanhe a dupla nas redes sociais para novidades sobre os shows e lançamentos!