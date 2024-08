Encontro Nacional em Natal traz mensagens de apoio a divulgação

Por Ascom Febtur

A importância da divulgação turística no desenvolvimento do setor foi ressaltada durante a cerimônia de abertura oficial do I Encontro Nacional Febtur de Jornalistas e Comunicacadores de Turismo. Natal, capital potiguar, e outros destinos turísticos do Rio Grande do Norte recebem dezenas de profissionais até o próximo domingo, 4 de agosto.

O presidente nacional, Gorgônio Loureiro, abriu a cerimônia ressaltando o trabalho o presidente da Febtur/RN, José Maria Pinheiro, e de todos os apoiadores. “Queremos inspirar o participantes a serem agentes de transformação do turismo”, pontuou.

“O Encontro é motivo de orgulho para todos nós.Vamos lutar para dar voz ao turismo não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil”, disse o presidente José Maria, lembrando que já foram geradas mais de 100 matérias no pré-evento.

“Estou aqui porque acredito no turismo. O turismo representa a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dando dignidade aos nossos cidadãos”, fez questão de enfatizar o deputado Luiz Eduardo, também presente ao evento.

Em nome do Governo do Estado, a secretária de Turismo Solange Portela falou da importância da visibilidade do destino por meio dos jornalistas e comunicadores.

“Divulguem o que o RN tem de melhor”, pediu.



A gestora de Turismo de Natal, Ohana Fernandes, falou da alegria em receber profissionais de todo o Brasil e internacionais. Também pontuou outros segmentos de grande valor, além da orla marítima, como o meio ambiente, o patrimônio histórico e a cultura.

Jardiana Costa, presidente executiva do Natal Convention Bureau, enfatizou o grande potencial da capital potiguar para a realização de eventos, além do Polo Gastronômico. “Estivemos no Congresso em Salvador, em 2023, apoiando o Encontro de Natal por acreditar na importância deste evento”, comemorou.

“O Sistema Fecomércio reconhece a importância do Turismo”, lembrou o presidente da entidade no RN, Marcelo Queiroz, citando a atuação da Câmara de Turismo nas discussões sobre o desenvolvimento do Estado. “O turismo é atividade das mais importantes para o estado e para o Brasil”, completou, ressaltando a formação profissional por meio do restaurante escola do Hotel Barreira Roxa, do Senac/RN.

Em defesa da hotelaria local, Abdon Gosson, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih/RN), falou do preparo da rede holeteira para receber o turista e da geração de 300 mil empregos diretos e indiretos.

“Turismo se faz com divulgação”, afirmou o vereador Felipi Alves. “Temos plena confiança nos formadores de opinião para ajudar nessa missão”, completou ao registrar que o turismo é a principal atividade econômica de Natal.

Por fim, o assessor da Secretaria de Turismo de São Paulo, Virgílio Carvalho, apresentou mensagem em vídeo do secretário Roberto de Lucena, que deixou sua mensagem de apoio ao evento e à Febtur.

Programação

A programação do primeiro dia do Encontro Febtur contou com palestras, mesas-redondas, lançamento de livro, reunião plenária da entidade. Também estão programadas visitas técnicas a diversos atrativos de Natal e outros municípios do estado.