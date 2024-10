Festival Gastronômico de Peixe celebra a culinária Tocantinense

Por Redação

O Festival Gastronômico de Peixe tem início nesta sexta-feira, 25 de outubro, prometendo uma verdadeira celebração da culinária tocantinense. O evento, que acontece na Praça Monsenhor Magalhães, em Peixe, Tocantins, oferece uma série de atrações gastronômicas e culturais para os visitantes.

Com entrada a partir das 14h no dia 25 e às 19h no dia 26, o festival contará com a participação de 14 talentosos chefs, sendo 10 especializados em cozinha e 4 em coquetelaria. Os participantes devem ser nascidos ou residir no Tocantins há pelo menos três anos e ter envolvimento com a gastronomia.

Sob o tema “Sabor Tocantinense,” o evento também inclui apresentações culturais, enriquecendo a experiência dos visitantes. No dia 25, os shows ficarão por conta de Bruna Alves, enquanto no dia 26, Walter Lopes e Mari garantem a animação.

As redes hoteleiras locais relatam alta procura, com reservas quase esgotadas, refletindo a expectativa gerada pelo festival. Os pratos apresentados no evento serão avaliados por um júri composto por chefs renomados do estado.

Além disso, o público poderá saborear comidas regionais de Tocantins, bem como de outros estados, disponíveis em diversas barracas para comercialização. Para aqueles interessados em aprender, o evento oferecerá aulas shows com chefs regionais, incluindo degustações para até 40 pessoas sentadas.

O Festival Gastronômico de Peixe não apenas destaca os sabores autênticos de Tocantins, mas também proporciona uma oportunidade de integração cultural, firmando seu lugar como um dos eventos gastronômicos mais aguardados da região.