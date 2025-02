Gurupi dá exemplo para Peixe ao apresentar projeto de ordenamento turístico nas margens do Rio Tocantins

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi dá um passo à frente ao planejar a organização das margens do Rio Tocantins, tornando, em breve, o Trevo da Praia um exemplo de potencial turístico para o município de Peixe.

Com a pavimentação dos 50 km entre Gurupi e o povoado do Trevo da Praia, a prefeitura visa reorganizar e ocupar de maneira planejada espaços no município na região da Praia do Jacaré, que atualmente carece de estratégias de ordenamento nas margens do rio. A iniciativa em Gurupi já conta com legislação específica que estabelece diretrizes para a expansão urbana e regulamentação do uso do solo, assegurando segurança jurídica para os empreendimentos turísticos, algo que Peixe ainda precisa desenvolver e serve como exemplo.

A prefeita de Gurupi destacou a importância dessa ação, afirmando: “Ao contrário de Peixe, onde áreas foram ocupadas gradativamente e ainda sem um ordenamento adequado, nós já iniciamos uma legislação que permite essa expansão ordenada.”