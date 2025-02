Haja Goela”: Débora e Gerúsia lançam o novo “hino da sofrência” nesta sexta-feira, 21

Com letra forte e melodia envolvente, a nova faixa promete embalar os corações apaixonados e reafirmar a dupla como um dos grandes nomes do sertanejo atual.

A espera acabou! Débora e Gerúsia estão prontas para embalar os corações apaixonados e sofredores com o lançamento de “Haja Goela”, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 21. A nova música promete ser o hino definitivo da sofrência, trazendo uma história intensa de arrependimento, saudade e aquele inevitável refúgio na bebida e na música.

Naturais de Solonópole (CE), as irmãs deram os primeiros passos na música ainda na infância, influenciadas pelos pais e pela vivência na igreja. Desde então, Débora e Gerúsia trilharam uma carreira de destaque no cenário sertanejo, consolidando-se como uma das vozes mais marcantes do gênero.

Com uma letra forte e visceral, “Haja Goela” retrata as dores de quem perdeu um grande amor e agora enfrenta as consequências. O verso “As curvas de um litro me lembra alguém que não tá comigo porque eu fiz merda” já promete cair na boca do público e virar um verdadeiro mantra para os corações partidos. O arranjo musical equilibra a tradição da sanfona sertaneja com uma pegada moderna, elevando ainda mais a emoção da canção.

Após o sucesso do primeiro DVD, que contou com uma composição de Marília Mendonça, Débora e Gerúsia continuam conquistando espaço e se firmando como um dos nomes mais promissores da música sertaneja.

“Haja Goela” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (21). Prepare o coração, aumente o volume e já separa aquele drink, porque essa música chegou para marcar história na sofrência!

