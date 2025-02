Hplus Premium Palmas é um dos hotéis premiados pela Traveller Review Awards 2025

Por Redação

O hotel Hplus Premium Palmas foi premiado pela Booking.com na 13ª edição do Traveller Review Awards 2025. O prêmio, um dos mais importantes do setor, reconhece os parceiros mais bem qualificados na plataforma de acordo com as avaliações realizadas pelos hóspedes.

O hotel Hplus Premium Palmas recebeu a nota 9,1 no ranking, considerada como uma hospedagem fantástica pelo portal. João Santos, gerente geral do hotel, acredita que a avaliação é reflexo do trabalho de equipe.

“Ficamos muito felizes com o resutado pois ele reflete todo o trabalho que é feito por nossos colaboradores. Acreditamos que para o hóspede ter uma experiência única precisamos ir muito além de quartos confortáveis. Buscamos antecipar suas necessidades e encantar, da reserva ao check-out”, afirma João Santos.

O Hplus Premium Palmas foi inaugurado em 2020, e oferece serviços de hotelaria com conforto e alto padrão de qualidade. São mais de 170 apartamentos de 35, 37 e 59 metros quadrados distribuídos em um prédio de 30 andares que oferece também piscina e fitness center e restaurante.

Os hóspedes podem usufruir de room service 24h, um delicioso e completo café da manhã. Internet wi-fi de alta velocidade e estacionamento. O espaço para eventos sociais e corporativos do hotel tem capacidade para até 120 pessoas e proporciona uma vista panorâmica da cidade.

Para a Hplus Hotelaria, a opinião dos clientes é fundamental para aprimorar os serviços oferecidos. “Os resultados alcançados comprovam a qualidade dos nossos empreendimentos. Além do Hplus Premium Palmas, outros sete empreendimentos da rede foram premiados.

Através dos apontamentos dos nossos hóspedes podemos aperfeiçoar a qualidade dos serviços e dos processos, bem como atuar na manutenção e conservação dos nossos hotéis”, explica Elisangela Uma, diretora de operações da rede.