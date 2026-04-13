Feriados prolongados em 2026: Tiradentes e Dia do Trabalho favorecem folgas no Tocantins

Por Wesley Silas
Em 2026, o feriado de Tiradentes (21 de abril, terça-feira) e o Dia do Trabalhador (1º de maio, sexta-feira) criam oportunidades de folgas estendidas para servidores públicos no Tocantins. No setor privado, a compensação depende de acordo com o empregador. Gurupi e região já planejam o impacto local.
Tem ponto facultativo garantido
Servidores federais contam com o dia 20 de abril como ponto facultativo, conforme Portaria MGI nº 11.460/2025, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Estados e municípios seguem essa referência, mas devem verificar decretos locais. No Tocantins, o governo estadual e prefeituras como a de Gurupi costumam aderir, facilitando descanso de quatro dias após Tiradentes.
No setor privado, a CLT não impõe folga na segunda-feira (20/4). Opções incluem banco de horas ou compensação futura, via negociação com RH. Inicie o diálogo cedo para evitar imprevistos.
O Dia do Trabalhador reforça o calendário: folga nacional na sexta-feira permite emenda no sábado, dependendo da adesão ao ponto facultativo.
Calendário Completo de Feriados no Tocantins e Gurupi
Confira a tabela com datas nacionais, estaduais e municipais relevantes para planejamento:
Gurupi destaca feriados como Santo Antônio (13/6), Dia do Evangélico (26/9, ponto facultativo) e Aniversário da Cidade (14/11). Esses dias impulsionam comércio e turismo local, mas exigem equilíbrio entre descanso e serviços essenciais.
Feriados prolongados beneficiam o bem-estar, mas desafiam a economia tocantinense. Comércio e serviços perdem dias úteis, enquanto turismo ganha. Gestores públicos devem priorizar comunicação clara para minimizar prejuízos. No setor privado, acordos justos evitam desigualdades. Em Gurupi, feriados municipais reforçam identidade cultural, mas demandam planejamento para não sobrecarregar infraestrutura.