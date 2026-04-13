Feriados prolongados em 2026: Tiradentes e Dia do Trabalho favorecem folgas no Tocantins

Por Wesley Silas

Em 2026, o feriado de Tiradentes (21 de abril, terça-feira) e o Dia do Trabalhador (1º de maio, sexta-feira) criam oportunidades de folgas estendidas para servidores públicos no Tocantins. No setor privado, a compensação depende de acordo com o empregador. Gurupi e região já planejam o impacto local.

Tem ponto facultativo garantido

Servidores federais contam com o dia 20 de abril como ponto facultativo, conforme Portaria MGI nº 11.460/2025, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Estados e municípios seguem essa referência, mas devem verificar decretos locais. No Tocantins, o governo estadual e prefeituras como a de Gurupi costumam aderir, facilitando descanso de quatro dias após Tiradentes.

No setor privado, a CLT não impõe folga na segunda-feira (20/4). Opções incluem banco de horas ou compensação futura, via negociação com RH. Inicie o diálogo cedo para evitar imprevistos.

O Dia do Trabalhador reforça o calendário: folga nacional na sexta-feira permite emenda no sábado, dependendo da adesão ao ponto facultativo.

Calendário Completo de Feriados no Tocantins e Gurupi

Confira a tabela com datas nacionais, estaduais e municipais relevantes para planejamento:

Impacto local em Gurupi e regiões

Gurupi destaca feriados como Santo Antônio (13/6), Dia do Evangélico (26/9, ponto facultativo) e Aniversário da Cidade (14/11). Esses dias impulsionam comércio e turismo local, mas exigem equilíbrio entre descanso e serviços essenciais.