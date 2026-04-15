Fotógrafo leva o Tocantins ao topo do pódio no Concurso Nacional de Fotografia em Indicações Geográficas

O repórter fotográfico e documentarista Emerson Silva conquistou o primeiro lugar no Concurso Nacional de Fotografia em Indicações Geográficas (IGs). A premiação busca valorizar a diversidade cultural, produtiva e territorial do Brasil por meio do olhar fotográfico, sob o tema “Pessoas, Produtos e Territórios”.



Da Redação

Com três trabalhos inscritos — um em cada categoria do certame —, o fotógrafo obteve a classificação de todas as suas obras. No entanto, foi na categoria “Pessoas” que o Tocantins alcançou o lugar mais alto do pódio, com a imagem da artesã Maria das Neves, da Associação Capim Dourado Ponte Alta. A obra, intitulada “A Dignidade no Trançado”, destacou-se entre as 314 fotos inscritas de todo o país.

Prestes a completar 25 anos de carreira dedicados à documentação da cultura tocantinense, Emerson Silva consolida sua presença no circuito nacional e inicia os primeiros passos rumo ao reconhecimento internacional. O prêmio é o reflexo de décadas de trabalho voltado a registrar a identidade e a beleza do Estado por meio de suas lentes.

Projeção Internacional: “Imagens Circulantes”

A vitória nacional reforça o momento de ascensão do fotógrafo, que também foi selecionado recentemente para a mostra “Imagens Circulantes”, organizada pela plataforma ContraLuz.

O projeto reúne fotógrafos de nove países da América Latina, colocando a produção documental tocantinense em evidência global. O ensaio escolhido, “Ensaio Urucum: Sagrado Vermelho”, tem exibição programada para o dia 19 de junho de 2026.

Sobre o Concurso

O Concurso Nacional de Fotografia em Indicações Geográficas busca promover a diversidade das IGs brasileiras. O evento integra as estratégias de extensão tecnológica e difusão de conhecimento do Programa de Desenvolvimento de Indicação Geográfica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC). A iniciativa é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Indicações Geográficas (ABRIG), a Agência Mafalda Press e os Institutos Federais do Espírito Santo (Ifes) e de São Paulo (IFSP).

O que é Indicação Geográfica (IG)?

A Indicação Geográfica é um reconhecimento oficial emitido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Ela identifica produtos ou serviços originários de uma região específica, cujas qualidades, reputação ou características se devem essencialmente ao local de origem. O selo protege o saber-fazer local e agrega valor ao mercado. No Tocantins, o Capim Dourado da Região do Jalapão é o grande detentor deste reconhecimento.