Jalapão: Um Paraíso para o Ecoturismo sob vigilância contra Narcotraficantes

Por Wesley Silas

O Jalapão, uma vasta região situada no meio-leste do Tocantins e estendendo-se por características geográficas e de biomas até os estados da Bahia, Piauí e Maranhão, é um verdadeiro tesouro natural. Abrangendo o Parque Estadual do Jalapão, parte da estação ecológica Serra Geral, o Parque Nacional Nascentes do Parnaíba e o Parque Serra, este local abriga uma diversidade impressionante de rios, lagos, nascentes, fervedouros, serras e vegetação nativa.

No entanto, infelizmente, a sua difícil acessibilidade e isolamento também o tornaram um alvo para atividades ilegais, como o narcotráfico. Há cerca de três décadas, uma base do cartel de Medellín foi descoberta na região, financiada pelo infame Pablo Escobar.

Após uma meticulosa operação da Polícia Federal, dezenas de narcotraficantes foram presos, mas o interesse da criminalidade persistiu.

Recentemente, dois incidentes revelaram a continuidade dessas atividades ilícitas. Uma aeronave vinda da Colômbia foi interceptada com 600 kg de cocaína, enquanto outra, carregada com 400 kg de cocaína, vinda da Bolívia, foi interceptada nas proximidades de Pindorama. Ambas as aeronaves planejavam utilizar o Jalapão como ponto de apoio para o tráfico de drogas.

Apesar da eficiência da polícia militar e civil do Tocantins em interceptar essas ações, é evidente que a vigilância precisa ser intensificada.

Com uma história que remonta ao cartel de Medellín, existem dezenas de pistas clandestinas e estradas remotas na região, exigindo uma ação conjunta entre os estados da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins para proteger esse destino turístico tão precioso.

A ação conjunta entre as inteligências da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins precisam ser acionadas para que essa imensa região continue sendo destino de turistas de todo o Brasil e do mundo.