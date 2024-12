Marcão do Povo é trocado por Datena; apresentador se emociona ao vivo no SBT: ‘Dei o melhor’

Por Redação

Com passagens por Gurupi como vereador, radialista e apresentador de TV; Marcão do Povo deixou o comando do Tá na Hora (SBT) na noite da sexta-feira.

Apresentador chorou ao se despedir do projeto, que passa a ser comandado por José Luiz Datena na segunda-feira (9). O ex-apresentador Band é a nova aposta do canal criado por Silvio Santos para sair da crise.

Em tom de despedida, ele recebeu a visita de César Filho no estúdio e fez um desabafo. “Dei o melhor de mim”. disse ele, antes de ser acalmado pelo âncora do SBT Brasil: “Eu sei disso. E vai continuar. Estamos juntos… Não chora, não”…

Fonte: Splash, no Rio