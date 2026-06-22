Matheus Ceará anuncia apresentação do show de humor “Desculpa eu Ter Vindo” em Palmas

Em turnê pelo país, humorista chega à capital do Tocantins no próximo sábado, 27 de junho, com espetáculo que revisita sua trajetória na comédia

Da Redação

O humorista Matheus Ceará, um dos grandes nomes da comédia brasileira, desembarca em Palmas (TO) na noite do próximo sábado, 27 de junho, no Auditório Ulbra Palmas, para apresentar o espetáculo “Desculpa eu Ter Vindo”. Com ingressos entre R$40,00 e R$80,00; o show que fará única apresentação na cidade, celebra os 28 anos de carreira do comediante e promete arrancar gargalhadas do público ao unir piadas inéditas e sucessos que marcaram sua trajetória.

Conhecido nacionalmente por sua atuação no programa A Praça é Nossa, do SBT, Matheus Ceará promove uma verdadeira viagem por sua carreira. No palco, relembra momentos marcantes de sua passagem pelo stand-up comedy, seus 18 anos na televisão, participações em festivais de humor, quadros e programas humorísticos de destaque, além do sucesso nas redes sociais, onde se consolidou como um dos principais humoristas do país.

Em turnê nacional, o espetáculo “Desculpa eu Ter Vindo” reúne observações bem-humoradas sobre situações do cotidiano, histórias inéditas e piadas clássicas que ajudaram a construir seu estilo inconfundível. O show também conta com o quadro de grande sucesso na internet, “Vocês Pedem, Eu Conto”, em que a plateia participa ativamente da apresentação, escolhendo temas para as piadas.

Sobre o artista

Nascido em Fortaleza (CE), Matheus Martone ficou conhecido nacionalmente como Matheus Ceará. Ainda na infância, mudou-se para o interior de São Paulo, onde recebeu o apelido de “Ceará”. Na adolescência, iniciou sua carreira no humor, adotando uma estética inspirada na cultura nordestina, com acessórios associados ao personagem caipira, incorporando definitivamente o apelido ao seu nome artístico.

Em 2010, conquistou o primeiro lugar no concurso do quadro “Quem Chega Lá”, do programa Domingão do Faustão, na Rede Globo. O sucesso lhe rendeu novas participações na atração e, posteriormente, o convite para integrar o elenco fixo de A Praça é Nossa, no SBT.

Além dos shows solos realizados por todo o Brasil, Matheus Ceará também investe em projetos para o cinema e vem ampliando sua presença no ambiente digital. Atualmente, soma milhões de seguidores nas redes sociais, onde seus vídeos de bastidores, interações com o público e esquetes humorísticas geram grande engajamento.

Serviço

“Desculpa eu Ter Vindo” – Matheus Ceará

Onde: Auditório da Ulbra Palmas – Avenida Teotônio Segurado, Quadra 1501 Sul, Palmas (TO)

Quando: 27 de junho, às 19h

Duração: 70 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos: de R$ 40 a R$ 80