Som na Praça, com Chico Chokolate acontece nesta sexta, 16, em Gurupi

Projeto está sendo realizado via PNAB 2 do Município

Por Redação

Nesta sexta-feira, dia 16 de outubro, a partir das 20h a população gurupiense ganhará um presente. O cantor e compositor Chico Chokolate realizará o projeto Som na Praça acompanhado de banda e artistas convidados no palco externo do Centro Cultural Mauro Cunha, que fica na Avenida Maranhão esquina com a Rua 3, centro. Projeto aprovado no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº I/2026 SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº14.399/2022), da Prefeitura de Gurupi, via Secretaria de Cultura e Turismo. O show comemorará 45 anos de carreira do artista. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (63) 9 9259-8951.

Chico Chokolate estará acompanhado pela banda composta pelos músicos Paulo Teixeira – guitarra; Davi Mota – bateria; Evando Sampaio – teclados; e Gustavo Henrique – contrabaixo. E entre os artistas convidados, estão confirmados Dorivã – O Passarim do Jalapão, João Bolo, Paulo Alburquerque e Manoel Cerqueira, sanfoneiro da Banda Pedra de Fogo.

De acordo com o cantor e compositor, o show abrange toda a sua carreira. “Dividimos esse show em três fases: a de cronner, quando canteiu à frente de bandas em bailes; barzinhos; e autorais. Então, o show está muito bonito, convido a todos e todas para curtirem junto com a gente essa noite maravilhosa”, convidou Chico Chokolate.

Programa musical autorais e co-autorias

Atômico (Ronaldo Teixeira e Chico Chokolate); Pequi Blues (Reneu Berni); Diadema (Paulo Alburquerque); Roda Magia (Everton dos Andes); Nega, Neguinha (Everton dos Andes); Pedra de Sal (Everton dos Andes); Janela da Manhã (Braguinha Barroso e Juraildes da Cruz); Gosto Natural (Chico Chokolate e Ronaldo Teixeira); Céu da Boca (Chico Chokolate e Paulo Albuquerque); Leda (Chico Chokolate e Paulo Alburquerque); É ela quem eu quero (Chico Chokolate e Paulo Albuquerque); Feira de Cá (Chico Chokolate, Dorivã, Ronaldo Teixeira, Paulo Albuquerque e Antonio Roveroni); Gonzagueando (Chico Chokolate e Ronaldo Teixeira); Forró e Alegria (Chico Chokolate e Dorivã); Diamante Negro (Lucimar); e Transatlântico (Dênio Braga e Orlando Emerich).

Ficha técnica

Francisco de Sousa Pereira – proponente, realizador e cantor; Paulo Henrique Carvalho de Lima – designer e assessor de imprensa; e Viviane Eliara Rosa Barbosa de Araújo – intérprete de Libras.

Chico Chokolate

Chico Chokolate nome artístico de Francisco de Sousa Pereira, é cantor, compositor e jornalista, formado pelo Centro Universitário UnirG. Nascido na cidade de Colmeia (TO)., em 16/10/1964, iniciou sua carreira artística no ano de 1979 em sua cidade natal como triangulista e cantor de um trio de forró pé de serra. Com esse incentivo, começou a participar de todos os eventos musicais na escola, igreja e outros. Tão logo foi descoberto pelo guitarrista Domingos de Assis que, à época, integrava a extinta banda Big Som, na cidade de Paraíso do Norte (GO), hoje, Paraíso do Tocantins (TO). Em 1981 ingressou na banda de forró Antista do Acordeon e Sua Gente, convidado pelo guitarrista Zé Américo (In memoriam) e, pouco tempo depois, juntos com o baterista Ademar Britto (In memoriam) resolveram retomar a Banda Som da Terra, em Gurupi, aonde fincou raízes. Seguiu sua trajetória tocando em bailes e bares em todas as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Em 1984 seguiu rumo ao então Sul de Goiás, fazendo parte de bandas de renome na época como: Os Tropicais de Piracanjuba; Os Bambas, e New Sound Five, de Goiânia. Em seguida, partiu para a capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, onde passou por várias experiências cantando em boates e barzinhos, mas sem deixar de atuar em bailes no interior daquele estado. Com toda essa bagagem, em 1987 resolveu voltar para Goiânia onde ficou por mais um ano. Participou de vários festivais regionais e coletâneas tocantinenses. O artista gravou seu primeiro CD em 1999, intitulado Roda Magia. Seu segundo CD, Versátil, foi lançado em 2013. Em 2022, participou do projeto “Carta de Amigos”, com Dorivã e João Bolo, aprovado no edital de Música da Lei Aldir Blanc no Tocantins – realizado pelo Governo do Tocantins. Atualmente está coordenador da Rádio UnirG FM de Gurupi.