Natividade: Um tributo à memória, à arte e à história, gravações do filme “Um Certo João Silvino”, de Hélio Brito, são finalizadas

As gravações do longa-metragem Um Certo João Silvino chegaram ao fim, na histórica cidade de Natividade, no sudeste do Tocantins. O filme, dirigido e roteirizado por Hélio Brito, marca um momento importante para a produção audiovisual regional e nacional, ao unir de forma primorosa a ficção com pesquisa histórica e documental, para reconstituir a trajetória pouco conhecida de Ruy Carlos Vieira Berbert, estudante paulista da USP que viveu seus últimos dias na cidade, no final de 1971.

O diretor-geral Hélio Brito, entusiasmado com o resultado, destaca o caráter coletivo da empreitada e a potência artística do filme: “Concluímos as gravações com a certeza de que estamos realizando uma obra que valoriza o Tocantins como território de memória, cultura e arte. O profissionalismo da equipe técnica e do elenco foi fundamental para que conseguíssemos materializar esse projeto que é, acima de tudo, um tributo à resistência da memória e à potência do audiovisual como ferramenta de transformação”, comenta Hélio.

Ele ressalta ainda o trabalho primoroso da equipe técnica da produção audiovisual, sendo os profissionais mais gabaritados e equipamentos de última geração que prometem fazer do filme um novo tempo da produção audiovisual tocantinense. Trata-se de um docudrama que mescla técnicas narrativas do cinema de ficção com a precisão do documentário. A produção executiva é de Sandra Alves Firmino, com direção de produção de Raquel Etges e desenho de som de Diogo Goltara. A direção de fotografia ficou a cargo de Ricardo Nogueli, e a direção de arte, de Érika Mariano, da Círculo Filmes, que conseguiu recriar com autenticidade o clima dos anos 1970, valorizando cada detalhe de figurino e cenário. A preparação de elenco, liderada pela atriz Cleuda Milhomem, contou ainda com a colaboração do renomado preparador internacional Eduardo Milewicz.

Roteiro

Com um roteiro que combina apuro estético e rigor investigativo, o filme lança luz sobre uma narrativa que transcende o período da Ditadura Militar, tratando essencialmente da memória e das lacunas históricas que moldam o imaginário coletivo. A pesquisadora Polliane Ribeiro, que colaborou com as investigações históricas do projeto, destaca a importância desse trabalho: “Foi um desafio fascinante colaborar com esse trabalho, cada cena e cada locação. Compartilhei o que eu tinha de documentos, relatos orais e registros que permitissem fundamentar a história de Ruy Berbert com a precisão que ele merece. O filme vai além de uma reconstituição: ele propõe uma reflexão sobre como a memória se constrói e, muitas vezes, se apaga”, afirma.

As filmagens ocorreram ao longo do mês de maio, tendo como principal locação a própria cidade de Natividade, cujo cenário preserva parte significativa de sua arquitetura e atmosfera histórica. A escolha enriqueceu a narrativa e valorizou a participação da comunidade local, que atuou tanto na figuração quanto no apoio logístico e na produção. A produtora local, Simone Camelo, enfatiza o impacto positivo da realização do filme na cidade: “Foi uma experiência transformadora para Natividade. A presença da equipe movimentou a cidade, gerou emprego, promoveu intercâmbios culturais e, acima de tudo, colocou nossa história no centro de uma produção cinematográfica de altíssima qualidade. Acredito que o filme terá uma repercussão muito importante, tanto no Tocantins quanto no Brasil, ao mostrar a riqueza cultural e histórica do nosso estado”, avalia Simone.

Filme

Com previsão de estreia para 2026, Um Certo João Silvino já desperta grandes expectativas entre os envolvidos e críticos do meio audiovisual, pela sua abordagem sensível, pela força narrativa e pela relevância histórica. A produção fortalece o cenário cinematográfico tocantinense, e amplia sua visibilidade no panorama nacional, reafirmando o potencial da região como um espaço fértil para a criação e a preservação da memória. Com uma abordagem sensível e potente, o filme pretende não apenas jogar luz sobre mais uma vítima do autoritarismo, mas também dar voz às memórias silenciadas pelo tempo, revelando como a repressão atravessou fronteiras e chegou até as regiões mais isoladas do país.

Sinopse

Filme de longa-metragem, misto de documentário e ficção, sendo uma reconstituição livre de história real ocorrida na histórica e isolada cidade de Natividade/TO, na virada do ano de 1971 para 1972. “Um Certo João Silvino” aborda o impacto da chegada repentina de um jovem viajante à pacata Natividade, nos últimos dias do ano de 1971, e também o alvoroço que isso causou na cidade.

Projeto

Uma iniciativa da produtora “Bem-Te-Vídeo Marketing”, o filme é um produto de edital da Lei Paulo Gustavo do Tocantins, através da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) e Ministério da Cultura (MinC).

Equipe Técnica

Direção e Roteiro: Hélio Brito

Assistência de Direção: Letícia Bonatto

Direção de Fotografia: Ricardo Nogueira

Som Direto: Diogo Goltara

Direção de Arte: Érika Mariano

Direção de Produção: Raquel Etges

Produção Executiva: Sandra Alves

Produção Local (Natividade): Simone Camelo

Preparação de Elenco: Cleuda Milhomem

Produção de elenco e Assessoria de Imprensa: Cinthia Abreu

Elenco Principal: Felipe Trindade e Aline Milani

Elenco secundário: Cinthia Abreu, Charlene Brito, Dora Maria, Dos Santos, Érika Mariano, Haru Barbosa, Laís Paz, Larissa Benigno, Leidiane Martins, Leonardo Araújo, Letícia Donato, Lívia Veloso, Mercês Campelo, Nandyala, Renato Augusto Fontanelli, Vitória Feitosa e Wesley Rocha.