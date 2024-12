Paulo Albuquerque lança clipe da música “Pra aliviar minha dor”

Por Redação

Está disponível no YouTube, a partir deste sábado, 30, o clipe da música “Pra aliviar minha dor”, interpretada por Paulo Albuquerque e composta por Lucimar. A produção, financiada pela Lei Paulo Gustavo, foi realizada com o uso de tecnologias de inteligência artificial.

Gravado com cenários que remetem aos anos 50 nos Estados Unidos, o clipe transporta o público para um ambiente nostálgico de bares e espaços ao ar livre, refletindo o charme e a sofisticação da época em que o jazz dominava as noites boêmias.

Paulo Albuquerque destacou a importância do uso da IA no projeto. “É uma honra poder trazer esse trabalho para o público e mostrar como a tecnologia pode amplificar a emoção e a beleza de uma composição musical”, disse.

Música

A música foi gravada em Palmas, com instrumentação de Renato Moreira e Lucimar. A roteirização do clipe é de Paulo Albuquerque, enquanto a edição foi realizada por PH Lima.

O clipe “Pra aliviar minha dor” estará disponível neste sábado, 30, às 8h, no canal oficial do artista no YouTube: