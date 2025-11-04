Paulo Albuquerque prepara show “Músicas e(m) Letras: Um Tributo à Poesia Tocantinense”, contemplado pela Aldir Blanc

O jornalista, cantor e compositor Paulo Albuquerque está preparando o show de lançamento do seu mais novo projeto, “Músicas e(m) Letras: Um Tributo à Poesia Tocantinense”, contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc/2024, do Governo do Tocantins.

Por Redação

O projeto propõe a produção de quatro videoclipes, que já estão em produção, que celebram as parcerias de Paulo com poetas tocantinenses, e a realização de dois shows abertos ao público. O primeiro será apresentado no dia 14 de novembro, a partir das 20h30, no palco externo do Centro Cultural, integrando a programação oficial do aniversário da cidade.

No repertório, o público poderá conferir músicas inéditas como “A Sorte e o Destino” (Gilson Cavalcante/Paulo Albuquerque), “Terra dos Benjamim” (Paulo Albuquerque e Roberto José Ribeiro), “Deserto” (Gilson Cavalcante e Paulo Albuquerque) e “Algo em Comum” (Chico Chokolate, Paulo Albuquerque e Roveroni). Além das novas composições, o artista também incluirá duas canções já gravadas e conhecidas pelo público.

De acordo com Paulo Albuquerque, o show “Músicas e(m) Letras” é uma celebração da identidade cultural tocantinense e da importância da poesia na formação histórica e social do Estado. “As canções exploram as experiências humanas e históricas do Tocantins, conectando diferentes gerações através da arte e da palavra. É uma homenagem à nossa poesia e aos poetas que traduzem o Tocantins em versos”, destacou o artista.

O projeto foi aprovado no Edital da Lei Aldir Blanc/2024, do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e é operacionalizado pelo Governo do Tocantins, através da Secretaria de Cultura.

Perfil

Natural de Cruz Alta (RS), Paulo Albuquerque chegou ao Tocantins em setembro de 1989, motivado pela criação do novo Estado. Atuou como advogado e professor em Gurupi até 1996, mas foi na música e na composição que encontrou seu principal meio de expressão artística, tornando-se um dos nomes mais reconhecidos da cena cultural tocantinense.

Idealizador do FESC – Festival da Canção (1990), primeiro festival tocantinense a registrar seus vencedores em vinil e CD, e do FUC – Festival Universitário da Canção (2001), criado enquanto era assessor de imprensa da Faculdade UnirG. Paulo também se destacou como pesquisador da cultura regional, em 2019, lançou o livro “Canto em Si – Identidade Tocantinense.