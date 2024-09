Pousada e Bistrô Casa das Flores conquista pelo 4º ano primeiro lugar na Rota Gastronômica

Pelo quarto ano consecutivo, a Pousada e Bistrô Casa das Flores, conquistou o primeiro lugar na categoria Rota Gastronômica, do tradicional Festival Gastronômico de Taquaruçu.

O evento reuniu milhares de pessoas e o Bistrô apresentou mais uma vez muita inovação e criatividade ao apresentar o prato Árvore da Vida. Com um prato inovador, que utiliza a fruta Pão, como principal ingrediente, o prato encantou os jurados e os clientes do Bistrô, que se destacou pela excelência na apresentação, uso de ingredientes locais e sabor inigualável.

Para a proprietária da pousada, Kênia Borges, este reconhecimento reforça o compromisso da Casa das Flores em promover a cultura e a culinária regional, elevando a experiência gastronômica de seus visitantes.

“Este prêmio representa o esforço e a dedicação de toda uma equipe que trabalha muito para levar o melhor para nossos clientes, e principalmente, mostrar e valorizar a culinária local, valorizando nossa cultura e nossas raízes. Estamos muito felizes por mais um ano apresentar um prato que conquistou o paladar dos jurados e de nossos clientes. Trabalhamos muito para que o Bistrô sempre seja referência em qualidade e inovação no cenário gastronômico tocantinense. Estamos muito felizes”, comemorou Kênia.

Prato Árvore da Vida

A fruta-pão, com sua origem exótica e versatilidade culinária, é uma fonte valiosa de nutrição, comum nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, esse alimento é rico em vitaminas, carboidratos e fibras. A fruta-pão é semelhante à jaca em sua família e aparência, apresentando uma textura e sabor distintos, que lembram pão fresco assado quando cozida.

“No jardim da pousada temos um pé de fruta pão e ao pesquisar sobre a fruta e suas propriedades eu e a chefe de cozinha Vivi começamos a experimentar a fruta e o resultado foi um alligot de fruta pão, com Panceta pururucada, abacaxi caramelizado e finalizado com ora-pro-nobis”, destacou Kênia.

Como experimentar o prato

A chefe Vivi explica que como o prato utiliza uma fruta que depende da época de colheita é necessário ligar no Bistrô para verificar a disponibilidade do produto e fazer reserva. “ Estamos tentando conseguir a fruta nos quintais de Taquaruçu e chácaras da região para assim oferecermos aos nossos clientes a opção de experimentar essa iguaria que conquistou o paladar exigente dos jurados do festival”, explicou a chefe.

Para fazer a reserva e verificar a disponibilidade do prato e só ligar 98411-8008.