Praia de Pedro Afonso conquista Selo Praia Responsável

Seleucia Fontes /Governo do Tocantins

Uma das novidades da Temporada de Praia 2024 foi o lançamento do Selo Praia Responsável. A premiação foi criada para promover práticas sustentáveis e de segurança nas praias inscritas. O projeto desenvolvido pela prefeitura de Pedro Afonso na Praia do Rio Sono conquistou a maior pontuação dentre o total de inscritos.

No quesito sustentabilidade, a praia contou com Parque de Diversão Sustentável, onde as crianças podiam trocar entrada em brinquedos por lixo e recolhimento de óleo de cozinha para produção de sabão solidário.

“Em parceria com o Tiro de Guerra, que realizou colônia de férias, levamos 80 crianças para recolher o lixo da praia e brincar no parque “, conta Ramiza Barnabé Rodrigues, secretária de Turismo e Meio Ambiente.

O acesso a pessoas com deficiência (PCD) foi garantido com passarela na areia, rampa com tapete antiderrapante, banheiros acessíveis, estacionamento para PCDs. Qualidade da água, licenciamento das embarcações e exigência da habilitação náutica foram outros critérios avaliados.

Para o prefeito Joaquim Pinheiro, a conquista do Selo Praia Responsável é fruto de um esforço conjunto e representa a revitalização de um importante ponto turístico da região. “Enfrentamos o desafio da pandemia, mas não desistimos. Em 2022 e 2023, trabalhamos muito para resgatar esse patrimônio da nossa cidade e da região. O Selo é a prova que estamos no caminho certo, construindo uma praia sustentável”, comemora.

“A prefeitura de Pedro Afonso está de parabéns. Atendeu aos critérios do edital e se tornou um exemplo a ser seguido”, observa o secretário de Turismo Hercy Filho, ao ressaltar a preocupação do governador Wanderlei Barbosa com a melhoria das praias para as comunidades locais e para os turistas.

Conforme o edital, o Selo Praia Responsável será entregue em outubro e garante um aporte de R$ 100 mil para projetos de sustentabilidade e acessibilidade na Temporada 2025.