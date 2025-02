Prefeitura de Gurupi garante Carnaval com segurança sanitária cita diminuição nos índices de Covid-19 e destaca impacto econômico positivo

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi assegurou que o Carnaval 2025 será realizado com toda a segurança sanitária e planejamento necessário, reforçando que a cidade está com um dos menores índices de Covid-19 dos últimos anos. A prefeita Josi Nunes destacou que a gestão municipal tem atuado com responsabilidade em todas as áreas, garantindo infraestrutura, saúde e organização para que a festa aconteça com tranquilidade. Além disso, o evento promete movimentar cerca de R$ 25 milhões na economia local e gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos.

“Nosso governo sempre trabalhou com muito planejamento, e é assim que conseguimos realizar todas as transformações que estão acontecendo em Gurupi. Estamos investindo na infraestrutura da cidade, com recapeamento de mais de 60% das ruas, construção de escolas, casas populares, reforma de unidades de saúde e obras fundamentais para o bem-estar da população. Na saúde, temos monitorado de perto, junto ao Ministério da Saúde, os casos de Covid. No ano passado, tivemos mais de 700 casos neste mesmo período, e agora, em 2025, estamos abaixo de 100. Isso é resultado das campanhas de vacinação e do trabalho preventivo que temos realizado”, afirmou a Prefeita.

Redução nos índices de Covid

O Carnaval de Gurupi, considerado o Maior do Norte do Brasil, será realizado sem restrições sanitárias, já que os índices de Covid estão significativamente mais baixos do que nos últimos anos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que em fevereiro de 2020, início da pandemia, Gurupi registrava apenas 5 casos da doença. Nos anos seguintes, o número subiu para 858 em 2021 e atingiu o pico de 1.257 casos em 2022. Em 2023, houve uma queda expressiva para 38 casos, mas em 2024, os números voltaram a subir, chegando a 709 casos no mesmo período. Agora, em fevereiro de 2025, foram registrados apenas 78 casos, uma redução considerável em comparação aos anos anteriores.

A secretária Municipal de Saúde, Luana Nunes, reforçou que a cidade está preparada para monitorar e atender qualquer situação.

”Estamos acompanhando de perto os números da Covid e outras doenças sazonais. Os índices deste ano são muito menores do que em anos anteriores, e não há necessidade de qualquer tipo de suspensão do evento. Nossos serviços de saúde estão estruturados e prontos para atender a população”, garantiu.

Movimentação econômica e geração de empregos

Além da segurança sanitária, a importância econômica do evento foi destacada pela gestão municipal.

“A maior festa popular do Brasil e uma das tradições culturais mais importantes de Gurupi não poderia deixar de acontecer. O Carnaval gera empregos, fortalece o comércio, aquece a rede hoteleira, impulsiona serviços como transporte e alimentação, e movimenta aproximadamente R$ 25 milhões na nossa cidade. São cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos, garantindo renda para milhares de famílias e fortalecendo a economia local. Com planejamento e responsabilidade, garantimos que será uma festa segura e grandiosa”, ressaltou a prefeita.

Somente para o circuito da folia já estão cadastrados 82 ambulantes e estabelecimentos para a praça de alimentação, além de 145 motoristas de aplicativo e táxi credenciados para atender os foliões. São 100 vagas diárias só para a segurança, sem contar outros setores como alimentação, hotelaria, estrutura, bandas, limpeza, comunicação visual, trios elétricos, entre outras.

Carnaval de Gurupi 2025

O Maior Carnaval do Norte do Brasil será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 04 de abril. As atrações nacionais confirmadas são a dupla Hugo e Guilherme; Olodum; Diego e Victor Hugo; Patchanka; e Limão com Mel. Além das atrações nacionais, mais de 50 artistas regionais também farão parte da programação, garantindo cinco dias de festa com muita música e alegria para todos os públicos.