Senadora Professora Dorinha receberá Ministro do Turismo na CDR nesta terça, 18

Por Redação

Presidida pela senadora Professora Dorinha Seabra (União), a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) receberá nesta terça-feira, 18, às 10h30, o Ministro do Turismo Celso Sabino. A audiência foi um requerimento da senadora e será para o ministro apresentar as políticas da pasta para o setor e explicar as ações para fortalecer o turismo no Brasil.

“A transversalidade entre as políticas de turismo e desenvolvimento regional exige um nível elevado de governança interministerial para otimizar investimentos, integrar programas e ampliar o impacto positivo das ações governamentais”, justificou.

Outros ministros também foram convidados pela CDR para apresentar as suas ações. O objetivo é debater diretrizes, desafios e oportunidades das políticas públicas voltadas à integração nacional e desenvolvimento regional. As audiências ainda serão marcadas.

Os ministros convidados são:

Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional; Jader Filho, das Cidades; Renan Filho, dos Transportes; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento; Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos; e Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também foi aprovado o convite para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.