SESC Gurupi: Exposição “Terra Caçula” promove encontro de memórias e paisagens sertanejas no coração do Brasil

Artistas Benedito Ferreira e Emilliano Freitas convocam memórias de infância e clássicos da música sertaneja em mostra de artes visuais que une Goiás e Tocantins.

|Por Redação

A exposição “Terra Caçula”, em cartaz no Sesc Gurupi de 06 de setembro a 18 de outubro, traz à tona as profundezas das memórias de infância e as influências da música sertaneja por meio das obras dos artistas visuais Benedito Ferreira e Emilliano Freitas. Unindo os estados de Goiás e Tocantins, a mostra estabelece um diálogo visual que percorre as paisagens rurais, tradições e histórias compartilhadas, propondo uma reflexão sobre identidades e o tempo.

Unidos por temas em comum, Ferreira e Freitas concebem um arranjo expositivo que nos convida a refletir sobre tempo e memória, em um território que se expande e se entrelaça entre os estados de Goiás e Tocantins. A mostra propõe uma ocupação da galeria onde objetos, histórias e poéticas se entrelaçam, evocando uma realidade entre o fabuloso e o onírico.

A catira, ritmo musical marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, a música sertaneja dos anos 1980, como os clássicos da dupla goianiense Chrystian & Ralf, e as questões do imaginário infantil do escritor J. J. Veiga estão no cerne da exposição Terra Caçula, refletindo o profundo impacto dessas temáticas na formação da identidade cultural do Centro-Oeste brasileiro. A curadoria de Mariane Beline, com assistência de Luana Rosiello, organiza esses elementos em uma narrativa visual que ressignifica o sertão e o universo infantojuvenil, conduzindo o público por uma jornada de exploração de seus próprios imaginários.

O artista Benedito Ferreira comenta que, em suas obras, buscou fugir dos estereótipos associados à música sertaneja contemporânea.

“Sempre penso em sujeitos cada vez mais complexos, encantados com seus locais de origem, que transcendem as representações simplistas e encontram novas formas de expressão. Desse modo, a música sertaneja acaba sendo um convite a explorar o melodrama ou um tempo que já não existe mais”, comenta Ferreira.

Entre os destaques da exposição, encontra-se a obra Ferramentas de Benedito Ferreira, que se apropria de objetos colecionáveis — frascos de perfume em formato de figuras antropomórficas, populares nas décadas de 1960 e 1970 — e os insere em um contexto expositivo que mescla o popular com o erudito. A instalação provoca uma reflexão sobre a performatividade dos objetos e a delicada tensão entre força e fragilidade que permeia a vivência colonialista.

O mineiro Emilliano Freitas, radicado em Goiás desde 2016, apresenta a instalação “Eles só existem aqui”, uma ciranda de carrossel que flui entre escultura e pintura, resultado de um passeio de sua infância no Parque Mutirama, em Goiânia. Utilizando esmaltes de unha como tinta, Freitas cria inúmeros cavalinhos coloridos que celebram a diversidade de tons e a singularidade de cada animal representado. A instalação evoca uma melancolia latente.

“Nessas pinturas busco entrecruzar o afeto e o político, evidenciando uma estrutura social permeada por padrões de gênero e sexualidade hegemônicos”, reforça o artista.

A exposição “Terra Caçula” é um convite ao público tocantinense para revisitar e ressignificar suas próprias memórias e experiências. A ocupação no Sesc Gurupi reafirma a profunda conexão entre os estados de Tocantins e Goiás, revelando semelhanças e experiências em torno da fabulação e da memória.

Serviço:

Exposição: Terra Caçula

Artistas: Benedito Ferreira e Emilliano Freitas

Curadoria: Mariane Beline

Assistente de curadoria: Luana Rosiello

Local: Centro de Atividades Sesc Gurupi, Tocantins

Endereço: R. Três, 415 – Park Filó Moreira. Gurupi/TO

Período: 06 de setembro a 18 de outubro de 2024

Horário: Segunda a sexta, das 9h às 18h; Sábados, das 10h às 14h

Entrada: Gratuita